Het ministerie van Volksgezondheid heeft gepensioneerde zorgverleners opgeroepen zich te laten registreren, zodat ook zij ingezet kunnen worden in de strijd tegen het coronavirus. Eerder zou minister Amar Ramadhin, kenbaar hebben gemaakt, dat de zorg te kampen heeft met een tekort aan personeel. Het zijn in dezen zaalartsen, doctoren en gepensioneerde zorgverleners die zich kunnen laten registreren en tegen een vergoeding ingezet kunnen worden. De bedoeling is om hen in te zetten in het Wanica Ziekenhuis en het KKF, zoals dit bij de tweede golf ook is gebeurd.

Ook op de studenten van het Covab die in de afrondende fase zijn, is een beroep gedaan. De directie van het instituut voor verpleegkundigen, verklaarde tegenover een lokaal medium, dat ruim 70 studenten zich hebben laten registeren, echter verwacht men dat er zich nog meer zullen aanmelden. Het ministerie geeft aan dat er momenteel een tekort is van ruim 1500 man.

De minister zei eerder dat er hulp vanuit alle hoeken van de samenleving ingeroepen zal worden om deze nachtmerrie tot het verleden te laten behoren. Afgelopen week zou de minister in een tv-interview hebben aangegeven, dat men los van het KKF, op zoek is naar ruimtes voor het opvangen van patiënten. Momenteel worden mensen die besmet zijn met COVID-19 maar geen ziekteverschijnselen vertonen, in thuisisolatie geplaatst.