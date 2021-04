Waar rook is, is vuur

DNA-ondervoorzitter tevens arts Dew Sharman, noemt de huidige COVID-19-situatie in ons land verontrustend, gelet op het grote aantal besmette personen. De afgelopen dagen is een aanmerkelijke stijging geconstateerd in de covid-besmettingen. Ook ziekenhuisdirecties maken zich nu enorme zorgen over de stijging en de opname van covid-patiënten. De derde COVID-19-golf kan, indien de trend zoals die zich nu voorzet blijft aanhouden, veel ergere gevolgen hebben dan de eerste en de tweede golf. Ramadhin schetst een niet-rooskleurig beeld, van hoe de zorg er momenteel voorstaat: overbezetting van de beddencapaciteit en ook gepaard gaande met grote financiële tekorten. Niet alleen de niet beschikbaarheid van bedden is zorgelijk, maar ook het vraagstuk van het oververmoeid geraakte personeel en medici en nu ook COVID-19-besmette kinderen. Naar aanleiding hiervan zegt Sharman, dat wij tegenover een heel moeilijke situatie zijn komen te staan en dat er mogelijk nog verdere verscherping van de COVID-19-maatregelen zullen worden doorgevoerd.

Sharman is van mening, dat elk individu zal moeten meewerken, om het aantal infecties terug te dringen om erger te voorkomen. “Waar er rook is is er vuur”. Hij deed hierbij een beroep op het ministerie van JusPol om harder op te treden, voor wat betreft de controle op de handhaving van de afgekondigde maatregelen.

Voorlichting opschroeven

Sharman zegt, dat er meer voorlichting gegeven zal moeten worden, over de ernst van de COVID-19 situatie in ons land. “We hoeven niet ver te kijken, laten we maar kijken wat er gebeurt in ons buurland Brazilië. Ook uit India krijgen wij beelden die hartverscheurend zijn, hoe mensen gewoon sterven, het zorgsysteem stort daar in elkaar etc., en deze bewustwording moeten we onder het volk stimuleren. Sharman roept de samenleving daarom op om zich te houden aan de COVID-19 protocollen. Volgens hem moeten wij allemaal beseffen dat we de strijd tegen COVID-19 en ook zij varianten, alleen met collectief bewustzijn, kunnen overwinnen.