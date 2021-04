Infrastructuur Fort Zeelandia tot Waaggebouw wordt aangepakt

De overheid van Suriname en de Inter-American Development Bank (IDB), hebben in 2017 een leningsovereenkomst getekend voor de financiering van het Paramaribo Urban Rehabilitation Programma (PURP). Het belangrijkste doel van het PURP is om bij te dragen aan de sociaaleconomische herleving en het opknappen van de historische binnenstad van Paramaribo. Sinds 2017 zijn verschillende componenten van het PURP in uitvoering en is er een basis gelegd waarop zal worden voortgeborduurd in het huidig project. Het PURP wordt uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur via het Directoraat Cultuur en de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES). Cultuurdirecteur Roseline Daan, legde gisterochtend aan de pers uit wat het project betreffende de verfraaiing van de Waterkant en omgeving, inhoudt. De senior manager van het aannemingsbedrijf ILACO N.V., Ravi Patandin, was eveneens aanwezig. Het doel van dit project omvat de herinrichting en verfraaiing van de Waterkant om zo een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid, de bevordering van toerisme alsook verbeterde mobiliteit binnen het projectgebied dat ligt tussen het Fort Zeelandia en het Waaggebouw met daarbinnen geselecteerde wegen en openbare ruimten. Patandin zegt, dat ook wordt gekeken op welke wijze er parkeergelegenheid kan worden gecreëerd, zodat er niet meer links en rechts van de weg geparkeerd wordt en er overal rondom het gebouw van De Nationale Assemblee, auto’s staan.

Er moet volgens hem een oplossing komen voor de vele voertuigen die dagelijks geparkeerd staan in het gebied. ‘’Het is minder aantrekkelijk voor voetgangers wanneer de looppaden en het trottoir altijd belemmerd worden door auto’s’’, aldus Patandin. De mogelijkheid om de Waterkant tot een eenbaansweg te maken, waar auto’s niet meer kunnen parkeren, zoals dat nu gebeurt, wordt ook bekeken.

“Het geven van een nieuw gezicht aan de Waterkant zal starten bij het gebouw van de Stichting Gebouwd Erfgoed, dat tegenover het Fort Zeelandia staat en gelden voor het hele gebied tot naar het Waaggebouw. Het Directoraat Cultuur gaat brainstormen met de verschillende stakeholders/ belanghebbenden om ideeën en voorstellen op tafel te leggen, van hoe de nieuwe Waterkant eruit zal moeten zien over een aantal jaar”, aldus Daan. Volgens Patandin heeft ILACO na een international biding, dit project gewonnen en zij zijn in februari dit jaar gestart met de voorbereidingen van het project en de inventarisatie om te komen tot een ontwerp voor de Waterkant. ‘

’Het is de bedoeling dat we ergens in augustus of september de finale ontwerpen te presenteren, zodat we het met zijn allen er mee eens zijn. Het gebied tussen het Fort Zeelandia en het Waaggebouw moeten we ruim bekijken en de zijstraten worden ook meegenomen in het ontwerp. Het allerbelangrijkste is dat wij een verder ontwerp doen van een eerder product dat al in een voorgaand traject door een andere partij was gedaan onder leiding van de PIU van het PURP- project. Het is dus niet dat wij iets compleet nieuws zullen bedenken, maar we gaan het alleen verder invullen en kijken naar de behoefte in het gebied”, zegt Patandin. Volgens hem worden de voorwaarden van de Unesco ook in acht genomen met betrekking tot de monumentale panden in het gebied. “We kunnen niet plotseling alles van steen maken, we moeten rekening houden met de criteria die zijn opgesteld. Wij hebben alle data verzameld hoe alles was ervoor en ook zaken zoals het verkeer en de parkeergelegenheid, worden meegenomen. Iedereen die met de Waterkant heeft te maken, wordt uitgenodigd om zijn bijdrage te leveren voor suggesties en aanbevelingen”, aldus Patandin. ‘’Het gebied en de omgeving moeten veel toegankelijker worden, zodat mensen kunnen lopen, fietsen en natuurlijk in combinatie met een mix van kunst en cultuur.’’

Binnen het programma, zullen activiteiten plaatsvinden, onder andere: renovatie van zeven overheidsgebouwen, gedeeltelijke financiering aan particulieren om privégebouwen binnen de World Heritage Site (WHS) te renoveren, gedeeltelijke te verfraaiing voor de historische binnenstad, aangepaste richtlijnen en handleiding voor onderhoud van gebouwen binnen de WHS, institutionele versterking van stakeholders, alsook verfraaiing van de Waterkant. Het projectgebied ligt tussen Fort Zeelandia en het Waaggebouw en geselecteerde wegen. Met een nieuw ontwerp voor de Waterkant, beoogt het project bij te dragen aan de aantrekkelijkheid en toerisme binnen dit gebied. Na goedkeuring van het conceptontwerp door Unesco, zal de Environmental Social Impact Assessment van start gaan, welke alle belanghebbenden zal consulteren. In februari 2021 vonden er oriëntatie- en kennismakingsmeetings plaats met de Project Implementation Unit PURP, ILACO, en vertegenwoordigers van diverse ministeries voor bespreking van de verschillende activiteiten en het maken van verdere afspraken met deze key stakeholders.

Het PURP is gestart in 2017 en omvat de volgende vier componenten die over een periode van vijf jaar moeten worden geïmplementeerd:

Renovatie van stedelijke ruimten en van belangrijke erfgoedgebouwen en daarmee herstel van waarde van cultureel erfgoed; Verbetering van de stedelijke mobiliteit (vermindering van gemotoriseerd verkeer binnen het UNESCO Werelderfgoed gebied en daarmee vermindering van verkeersopstoppingen, en het bevorderen van niet-gemotoriseerd verkeer);

III. Het bevorderen en aantrekken van nieuwe bewoners en commerciële activiteiten (renovatie van historische gebouwen voor gemengd gebruik (commercieel/residentieel/toeristisch etc.) en

Versterking van het institutionele kader voor het beheer van duurzame ontwikkeling van het gebied.

Zoals reeds aangegeven, zijn er verschillende componenten evenals studies binnen het PURP al uitgevoerd en is in dit voortraject reeds vorm gegeven aan de basis uitgangspunten van het ontwerp:

-Mobiliteit: hierbij zijn er voorstellen aangedragen voor herinrichting van de Waterkantweg en aansluitende wegen alsook het creëren van parkeergelegenheid. Verder is er aandacht besteed aan meer voorzieningen voor het langzaam verkeer w.o. aanleg van voet- en fietspaden

-Stads- en landschapsarchitectuur: hierbij zijn er voorstellen aangevoerd voor de herinrichting van het Waterkant projectgebied met meer groenvoorzieningen, faciliteiten zoals meer verlichting, betere toegankelijkheid en aandacht voor thuis- en daklozen om o.a. de veiligheid te garanderen. Daarnaast zijn er voorstellen om de gebruikersvriendelijkheid en de aantrekkelijkheid te verhogen door het plaatsen van voldoende zitplaatsen en faciliteiten voor mensen met een beperking, het creëren van recreatiepunten, voldoende afvalcontainers, sanitaire voorzieningen, faciliteiten voor commerciële activiteiten – o.a. horeca en faciliteiten voor recreatie (kunst en cultuur) en sport. Ook is er uitgebreid aandacht besteed aan waterberging om te zorgen voor een goede afwatering van het gebied.

-Toegankelijkheid en connectie/verbinding met de rivier en met de historische binnenstad

Hierbij zijn er voorstellen gedaan voor o.a. inrichting Mr.Dr. J.C. de Mirandastraat en de Kromme Elleboogstraat richting de rivier, zodat er een directe verbinding ontstaat tussen het stedelijke en het water (zicht op de historische gebouwen/gevels vice versa). Hiertoe behoort de gebruikmaking van bestaande constructies in het projectgebied, zoals de ILACO-RHDHV-IBT IS-385.