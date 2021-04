De directeur van het Regionaal Ziekenhuis Wanica, Jason van Genderen, heeft in geprek met een lokaal medium gezegd, dat het ziekenhuis voor wat het opnemen van covid-patiënten betreft, zijn maximum heeft bereikt. “Wij hebben onze maximale beddencapaciteit reeds bereikt. De situatie is zorgelijk en daarvan is reeds melding gemaakt aan het ministerie van Volksgezondheid”, aldus Van Genderen.

Ook het tekort aan personeel baart Van Genderen zorgen. Volgens hem is het personeel reeds uitgeput, omdat het zijn handen vol heeft aan het verzorgen van de patiënten. Verder zou er sprake zijn van een tekort aan personeel, waardoor het verplegend personeel al vanaf vorig jaar dubbele diensten draait. “Eenieder in de zorg is uitgeput, ze zijn ook maar mens. Ik doe een beroep op de gemeenschap zich te houden aan de MoHaNa-maatregelen, om zo te voorkomen dat de zorg in elkaar stort en dat wij een situatie krijgen als in Brazilië”, zegt Van Genderen.

Ook de directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Claudia Redan, zegt dat de situatie binnen de zorg niet rooskleurig is. Volgens haar is de derde golf veel zwaarder dan hetgeen we voorheen hebben gehad. ‘’Ook het AZP heeft te kampen met oververmoeid personeel’’, zegt Redan. Het AZP heeft bijna zijn maximale beddencapaciteit bereikt. Volgens Redan beschikt het ziekenhuis over 530 bedden, waarvan 500 reeds zijn bezet. “Er zal ruimte gecreëerd moeten worden, maar daarmee gaat ook mankracht gepaard. Mensen beseffen onvoldoende wat er gebeurt, terwijl er vanaf vorig jaar aan de bel wordt getrokken. Ik doe een beroep op de mensen zich te houden aan de regels en ook een helpende hand aan de zorg te bieden”, aldus de AZP-directeur.