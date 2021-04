De minister van Openbare Werken (OW) Riad Nurmohamed, heeft vanochtend tijdens een persconferentie op zijn ministerie, uitgelegd in welke situatie het ministerie zich momenteel bevindt. Hij ging ook in op de nieuwe organisatie van OW, de status van de diverse projecten die uitgevoerd worden, onderhoud van grote projecten, de overeenkomsten met stakeholders en de vakbonden.

Nurmohamed zegt dat er nog steeds hard aan wordt gewerkt het ministerie wederom op rails te krijgen. Zo zegt hij, dat er nog veel mis is met de interne zaken op het ministerie. “Na jaren hebben wij het organogram van ministerie aangepast. Niet allen de organisatie zal veranderen, maar ook de mensen die deel uitmaken van de organisatie. Zo zijn we al weken bezig te onderhandelen wie de geschikten zijn voor welke functie dan ook. Een van de belangrijkste kenmerken is, dat in alle vier directoraten van het ministerie, een speciale unit is opgezet. Dat zijn de controle units”, aldus Nurmohamed.

Deze units moeten volgens de minister, ervoor zorgen dat er interne en externe controle plaatsvindt. ‘’De units zullen door onafhankelijke mensen die op het coördinatorschap zitten van de interne controle van het ministerie, beheerd worden’’, aldus de minister Vanaf dit moment zal er volgens Nurmohamed, extra controle zijn binnen het ministerie.

“Dit was van belang, omdat er in het verleden dingen op het ministerie zijn gebeurd, die zich niet meer mogen herhalen.” Na jaren is het volgens Nurmohamed weer mogelijk, dat mensen naar het ministerie kunnen solliciteren. Ten opzichte van de projecten die OW wil uitvoeren, zegt Nurmohamed dat de voorbereidingen daarvan reeds zijn uitgevoerd. De minister van Financiën moet volgens de minister, nog zijn akkoord geven wanneer en hoe de projecten uitgevoerd zullen worden.

-door Orsilia Dinge-