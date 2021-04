Gebelgde burgers verklaren tegenover de krant, dat zij al maanden van het kastje naar de muur worden gestuurd voor het verkrijgen van hun grondbeschikkingen, echter zonder succes. Op het ministerie van Regionale ontwikkeling, Grond- en Bosbeheer (RGB) krijgen zij steeds te horen dat de minister bezig is met de ondertekening van de stukken en dat naar alle waarschijnlijkheid, de afgifte de volgende maand zal plaatsvinden. Ter geruststelling zouden de burgers een perceelkaart hebben ontvangen, maar die geeft geen rechtszekerheid. “Sinds het aantreden van de regering liggen zaken stil met betrekking tot het gronduitgiftebeleid. Ik loop al langer dan zes maanden het domeinkantoor af, alleen voor het verkrijgen van een beschikking”, zegt een burger aan de krant.

Een mevrouw geeft aan dat zij al maanden bezig is met het verkrijgen van een beschikking voor een overheidsproject te Altona Village. Zij zou vanwege woningnood, een bereidverklaring hebben ontvangen van de vorige regering. Hiervoor moest zij de nodige kosten betalen, wat zij ook heeft gedaan. Sinds de regering Santokhi is aangetreden, is er volgens haar een stagnatie in de afronding van haar beschikking. “Ik ben een alleenstaande moeder van drie kinderen en betaal momenteel een huur van SRD 1500. Ik verdien maar SRD2500. Met de rest moet ik nog stroom, water en vervoer betalen. Ik kom helemaal niet uit. Ik kan het bedrag voor huur beter gebruiken als ik een eigen woning heb. Er staan mensen klaar om mij te helpen met de bouw, het huis hoeft niet geweldig te zijn. Maar wanneer je komt op het project, is er een groot hek met hangsloten en het geheel raakt bebost.”

De redactie heeft getracht een reactie te krijgen van de minister van RGB, Diana Pokie. Echter zonder het gewenste resultaat.