NDP-parlementariër Rabin Parmessar en partijgenoten hadden op 8 maart, een strafklacht ingediend inzake New Surfin N.V. Vorige week woensdag 7 april, liet de toenmalige procureur-generaal (PG) mr. Roy Baidjnath Panday in een schrijven aan Parmessar en cs weten, dat na het verkrijgen van de relevante documenten van de minister van Financiën met bijbehorende uiteenzetting van de feitelijkheden, hij het nodig heeft geacht om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen ter achterhaling van genoegzame feiten die betrekking hebben op de onderwerpelijke aangelegenheid en met een focus op de geformuleerde verdachtmakingen van de NDP.

Volgens de PG zijn er eveneens personen gehoord die een directe rol hebben gehad bij de oprichting van de voornoemde naamloze vennootschap. Het resultaat van het strafrechtelijk onderzoek is vervat in een dossier d.d. 06 april 2021 en heeft na inzage en beoordeling van de inhoud, aanleiding gegeven om als volgt te concluderen, ‘’dat de door u geuite verdachtmakingen niet zijn komen vast te staan en geven derhalve geen redenen om het strafrechtelijk onderzoek voort te zetten’’.

Het is volgens Baidjnath Panday gebleken, dat geen van de door Parmessar en anderen genoemde personen handelingen hebben gepleegd die enige strafrechtelijke verdenkingsgrond opleveren ter zake een of meer strafbare feiten. De PG sloot zijn schrijven af door mede te delen, dat het strafrechtelijk onderzoek als afgesloten wordt beschouwd en dat er desgewenst inzage is van het strafdossier.