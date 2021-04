‘We zitten in code Rood’

Defensieminister Krishna Mathoera, ad interim Volksgezondheid, heeft gisteren tijdens de Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) verklaard, dat de regering vast van plan is om COVID-19 beheersbaar te houden, en de schade zoveel mogelijk te beperken. “We zitten momenteel in code Rood, we hebben nu ook een community spreading, omdat niet een ieder aan kan geven, waar de bron van de besmetting plaats heeft gevonden”, aldus Mathoera. ‘’Het vormt een uitdaging voor ons, omdat wij de luxe aan geld niet hebben om meer hulpmiddelen binnen te brengen en extra te investeren. Door de aanwezigheid van varianten in het land, moeten wij nu voorkomen, dat wij drie maal meer doden krijgen.’’

“Wij moeten voorkomen dat mensen besmet raken, ziek worden en overlijden. Dat kunnen wij alleen voorkomen, door beperkende maatregelen af te kondigen, waardoor COVID-19 zich minder verspreidt.” Mathoera is zich er bewust van, dat de COVID-19-maatregelen verregaande sociale, maatschappelijke en economische gevolgen hebben. Zij stelt, dat wij als samenleving, de handen ineen moeten slaan en de verantwoordelijkheid moeten nemen om uit deze COVID-19-crisis te geraken.

Mathoera vertelt, dat er momenteel gezocht worden naar plekken, zodat het aantal mensen, dat in de ziekenhuizen opgenomen moet worden, daar geplaatst wordt. “Dit komt niet doordat wij onvoldoende capaciteit hebben. De reguliere zorg is aangetast en waardoor de capaciteit van de ziekenhuizen bijna vol is geraakt”, benadrukte Mathoera. Zij haalde daarbij het voorbeeld aan, dat het Academisch Ziekenhuis, zonder COVID-19 patiënten al een bezettingsgraad van 96 procent heeft. Vervolgens zei Mathoera, dat er in het Wanica Ziekenhuis wel ruimte is, maar we daar een tekort aan personeel en artsen hebben. “Wij zijn daar bezig met de mobilisatie, omdat wij behalve bedden, ook zuurstof, verpleging, hulpmiddelen etc. nodig hebben. Doordat de COVID-19 besmettingen lager waren, is er prioriteit gegeven aan de regulier zorg”, stelde Mathoera. Zij garandeerde ons, dat deze kwestie besproken zal worden met de directeuren van verschillende ziekenhuizen, om de capaciteit op te voeren. Mathoera zei ook aan, dat de COVID-19 pandemie vanwege het ministerie van Defensie ondersteund wordt door ongeveer 308 militairen. De grenzen worden volgens haar, goed door de militairen gecontroleerd, en er binnenkort ook twee boten voor de grensbewaking, aangeschaft zullen worden.

Cubaanse artsen

Echter is Mathoera het erover eens, dat de communicatie met de samenleving de afgelopen tijd onvoldoende is geweest. De maatregelen die genomen zijn, waaronder de weekend lockdown zijn volgens haar wel noodzakelijk. Niet alleen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, maar ook voor de opvangcapaciteit in de ziekenhuizen. “De medische kosten zijn door de positief bevonden personen ook hard gestegen”, zei Mathoera.

Zo is er volgens Mathoera, besloten heeft om de Cubaanse artsen in Suriname te houden, vanwege de druk op medici, het verplegend personeel en ook omdat we niet genoeg artsen hebben. Mathoera: “Echter heeft dit ook een prijskaartje. We zitten nu met een achterstand in de betalingen van ongeveer USD 2 miljoen. Er zal gekeken worden of de bestaande overeenkomsten geëvalueerd moeten worden, omdat deze mensen ook hun geld willen”, aldus Mathoera.