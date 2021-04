Strenge benoemingseisen voor directie

De Nationale Assemblee heeft gisteren de machtigingswet behandeld voor de oprichting van een nieuwe naamloze vennootschap (NV) door de staat onder de naam Suriname Investment Enterprise (SIE). Minister Armand Achaibersing van Financiën, is ingegaan op de vragen van het parlement. Over de garanties en zekerheden ten behoeve van derden die hun gelden zullen beleggen, zei Achaibersing, dat dit afhankelijk is van de afspraken die gemaakt worden met de investeerders en het risicoprofiel dat de investeerders wensen te aanvaarden. Op de vraag waarom de staat 51 procent van de aandelen bezit, merkte de bewindsman op dat het afhankelijk is van hoe het bekeken wordt.

“Als je 51 procent van de aandelen van het maatschappelijk kapitaal uitgeeft en alle 51 procent zijn in jouw handen, dan ben je 100 procent aandeelhouder zolang de 49 procent niet uitgegeven wordt. En als de 49 procent uitgegeven wordt aan de bestaande aandeelhouder, dan blijf je 100 procent aandeelhouder. Maar er is voor gekozen dat de staat 100 procent van de aandelen bezit en de akte is gewijzigd”, stelde Achaibersing.

Over het antecedentenonderzoek en het stellen van benoembaarheidseisen bij de invulling van directiefuncties, zei de minister dat de statuten voorzien in de benoembaarheidseisen. De directeur van de NV moet aan verschillende voorwaarden voldoen, zoals tenminste drie jaar ingezetene zijn en de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt.

De directeur moet beschikken over een academische/universitaire relevante mastergraad, tenminste vijf jaar relevante werkervaring hebben en uit het antecedentenonderzoek moet blijken dat er geen actoren zijn die bezwaarlijk kunnen zijn voor de benoeming als directeur. “Het is de directeur daarnaast niet toegestaan om nevenactiviteiten te verrichten. Op grond van de statuten zal een profielschets worden opgesteld, waarbij er rekening wordt gehouden met de aard en activiteiten van de vennootschap alsmede de gewenste deskundigheid en achtergrond van de directeuren”, deelde Achaibersing mee. Indien een directeur of commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de NV, mag hij geen deel aan de beraadslagingen en de besluitvormingen ter zake hebben.

De bewindsman deelde mee, dat de regering de naamgeving bij het handelsregister heeft gecheckt en een nota van wijziging zal indienen, waarin de naam gewijzigd zal worden. De regering heeft een nieuwe naam gereserveerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, namelijk Suriname National & Foreign Investment NV. Kapitaal zal aangetrokken worden in de vorm van schuld of aandelenkapitaal. Het investeringskapitaal zal gestort worden op de rekening van de NV. Op de opmerkingen van parlementariërs dat de regering voor elke wijziging terug moet komen naar het parlement en dat de regering geen blanco cheque gegeven mag worden, zei de minister dat dit is opgenomen in de statuten en in de ontwerpwet na nota van wijziging. Voor de oprichting van de nieuwe NV heeft de regering nog geen notaris gezocht, maar Achaibersing deelde mee, dat verschillende notarissen betrokken zijn bij het concipiëren van de conceptakte van oprichting. De NV heeft als doel het ontplooien van activiteiten gericht op het mobiliseren en aantrekken van investeringskapitaal voor de uitvoering van projecten en programma’s ter bevordering van duurzame sociaaleconomische ontwikkeling en ter versterking van de monetaire stabiliteit van de staat en van de economische weerbaarheid van de staat en financiële instellingen in Suriname. De bureaucratische obstakels met betrekking tot het aantrekken van Foreign Direct Investors zijn volgens Acahibersing, voor een groot deel reeds geadresseerd met het instellen van het FDI Instituut bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking. Voor het andere deel zal er een gewijzigde investeringswet moeten komen. Hiermee is de regering al bezig.

door Priscilla Kia