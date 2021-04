GEEN COMMUNICATIE MET VERTREKKENDE PASSAGIERS

Het SLM Boeing 737-700 vliegtuig dat vanmiddag vanuit Miami naar Paramaribo moest terugkeren en vertrektijd had om 16.30 uur lokale tijd, heeft niet kunnen vertrekken, omdat een schuldeiser beslag heeft gelegd op het toestel. Volgens de berichten die druppelsgewijs vanavond binnenkwamen, heeft de SLM een enorme schuld in Miami met een achterstand van een jaar. Rond 16.00 uur vanmiddag werd het toestel weggesleept bij de slurf van de luchthaven. Voorafgaande aan deze actie werd ons gemeld, dat alle koffers weer uit het toestel waren gehaald. De passagiers zaten omstreeks 20.00 uur Surinaamse tijd nog in de vertrekhal en niemand die ze kon zeggen wat er gaat gebeuren en of ze nog vandaag kunnen vertrekken richting Suriname. Voorts werd ons hedenavond ook meegedeeld dat de SLM vlucht met bestemming Miami die aanstaande zaterdag zou moeten worden uitgevoerd, hoogst waarschijnlijk is afgelast.