Controle zal beter worden opgevoerd

Minister Krishna Mathoera van Defensie en ad interim van Volksgezondheid, benadrukte gisteren tijdens een COVID-19 update persconferentie, dat het accent bij de aanscherping van de COVID-19-maatregelen door de regering, wordt gelegd op de preventie om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook Internist-infectioloog Stephen Vreden, lid van het Outbreak Management Team (OMT), ging uitvoerig in op de medisch-technische data en feitelijkheden. De verwachting is volgens hem nog steeds dat het dagelijks aantal positieven verder fors kan oplopen. Vreden vroeg namens de gezondheidsautoriteiten bijzondere aandacht voor deze verontrustende ontwikkeling.

Zorgwekkender is volgens Vreden het feit, dat de situatie in de ziekenhuizen, die de COVID-19-zorg moeten bieden, al zeer precair is en dat een toename van infecties, mogelijk kan leiden tot maximale bezetting van zorg- en IC-capaciteit. Ook de situatie nabij de controleposten langs de Oost-Westverbinding is niet wat ze dient te zijn. Mathoera zei, dat er wel controleposten zijn, maar dat er niet goed opgetreden kan worden tegen overtreders.

Controleposten

Volgens minister Mathoera zijn er landelijk 308 militairen ingezet om te ondersteunen in de strijd tegen COVID-19, 30 soldaten in het westen van het land en 76 bij de oostgrens, maar deze de militairen hebben op deze posten niet de wettelijke bevoegdheid op te treden tegen overtreders van de doorgevoerde COVID-19-protocollen. Er zijn sinds vorig jaar controleposten opgezet en deze worden ook door militairen bemand, maar er kan alleen controle worden uitgevoerd en verder niets. Zowel in het oosten als in het westen van ons land is er een boot ingezet voor patrouille op de rivieren. Echter is één boot volgens Mathoera, een druppel op een gloeiende plaat, omdat het gebied erg groot is.

“Om op te kunnen treden tegen de mensen die in strijd met de anti-covid protocollen handelen hebben de militairen ondersteuning nodig van politieagenten of op zijn minst BAVP’ers en daarvan hebben wij niet voldoende op dit moment bij de posten,” zei Mathoera. De politie is gevraagd hierbij te ondersteunen en wij gaan dus hieraan werken om dit te verbeteren in de komende weken.

Transport over water

Over de controle op transport over water zei Mathoera, dat die moeilijk is toe te passen, omdat de bevoorrading van de dorpen over het water gaat en is het dus moeilijk, dit te verbieden, of stop te zetten.

De dorpelingen komen anders zonder voedsel te zitten.

Het is ook moeilijk om een onderscheid te maken, over wat wél mag worden getransporteerd over water en wat niet, dus voor nu is de controle over water niet meer zo streng. Volgens de minister moeten in de komende dagen hierover betere afspraken gemaakt worden.