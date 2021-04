Zoals in eerdere bekendmakingen aangegeven is de SLM in het kader van herstructurering in gesprek, c.q. onderhandeling met verschillende actoren. Ook met de lessoren van de B737 vliegtuigen is de SLM in onderhandeling. Echter blijkt dat tijdens de onderhandeling de lessor van de B737 ( PZ-TCT ) om administratieve redenen heeft besloten het vliegtuig in Miami tijdelijk aan de grond te houden. De SLM en de aandeelhouder zijn druk doende te zorgen voor een spoedige oplossing. De SLM doet al het mogelijke de nu gestrande passagiers zo snel als mogelijk terug te kunnen vervoeren naar Paramaribo en biedt haar welgemeende verontschuldiging aan voor het ontstane ongerief.