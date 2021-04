Tweede land ter wereld met meeste covid-besmettingen

De COVID-19-besmettingen als gevolg van de tweede golf in India stijgen schrikbarend. Het land registreerde een recordaantal van 168.912 COVID-19-infecties op één dag. Dit zijn de gegevens van vandaag, van het Indiase-ministerie van volksgezondheid. Hiermee is India op de tweede plaats ter wereld met het hoogste aantal COVID-19 besmettingsgevallen, waarmee het Brazilië voorbijstreeft en is het het tweede ter wereld met de meeste COVID-19-besmettingsgevallen, na de Verenigde Staten (VS).

Het totale aantal geregistreerde besmettingsgevallen in India bedroeg 13,53 miljoen, meer dan de 13,48 miljoen geregistreerde geïnfecteerden in Brazilië, volgens de gegevens van het Braziliaanse ministerie van volksgezondheid. De VS voert de lijst aan met 31,2 miljoen infecties.

India staat echter op de vijfde plaats als het gaat om sterfgevallen door COVID-19, na de VS, Brazilië, Rusland en Mexico. Het land registreerde 170.179 COVID-19 doden als gevolg van de ziekte, terwijl Brazilië nu reeds in totaal 353.137 telt. De druk op de regering neemt hierdoor toe, om haar vaccinatiecampagne uit te breiden.

De Indiase federale overheid vraagt staten om regionale beperkingen op te leggen om zo de verspreiding van het virus onder controle te houden, maar weigert voorlopig een nationale lockdown toe te passen, omdat de laatste in 2020 zijn economie zware schade heeft berokkend.

Volgens gegevens van het Indiase ministerie van volksgezondheid nam het aantal doden met 630 toe, het hoogste aantal in vier dagen en bereikte het 166.177. De dagelijkse toename van nieuwe gevallen, bedroeg de afgelopen week 200.000.

De dagelijkse besmettingen in India liggen hoger dan de piek in de eerste golf van de pandemie, die in september 2020 plaatsvond. Nu de tweede golf in een stroomversnelling terecht is gekomen, hebben functionarissen in veel staten, Maharashtra, het zwaarst is getroffen, nieuwe regionale beperkingen opgelegd om het coronavirus onder controle te krijgen en ook tegen de Covid-varianten, die veel besmettelijker zijn.