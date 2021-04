De regering heeft afgelopen weekend besloten de covid-maatregelen voor de periode 10 t/m 23 april te verscherpen. Dit vanwege het feit dat het aantal besmettingen fors is opgelopen tot 20 procent. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht daarom, dat het dagelijks aantal positieven verder zal stijgen. Gezondheidsautoriteiten vragen bijzondere aandacht voor deze verontrustende ontwikkeling. Het Ministeriële Cluster Team heeft in het kader hiervan afgelopen vrijdag een overleg gehad met de Covid Commissie van De Nationale Assemblee (DNA), waarbij informatie is verstrekt door het Outbreak Management Team.

De voorstellen tot aanscherping van de covid-maatregelen zijn daarna besproken met president Chandrikapersad Santokhi.

Hierbij is rekening gehouden met het bedrijfsleven dat tijd nodig heeft om aanpassingen in zijn bedrijfsvoering te maken. Het bedrijfsleven valt onder maatregel 6 en 15, maar de uitleg is volgens bepaalde ondernemers en winkeliers onduidelijk. In maatregel 6 staat: ‘In de periode van zaterdag 10 april 2021 tot en met vrijdag 23 april 2021 gelden voor publiekelijk toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, het volgende:

De navolgende sectoren zijn gesloten voor het publiek

Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke; Bordelen; Bars; Indoor dining Casino’s; Gok- en vermakelijkheidsgelegenheden; Kansspelkantoren; Recreatieoorden; Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden; Kappers, kapsalons, schoonheidssalons en barbershops. Malls, kledingzaken, detailhandelszaken. Kerken, tempels, moskeeën en andere gebedshuizen.

Vervolgens staat in maatregel 15, dat alle winkels en overige publieke plekken van maandag t/m vrijdag uiterlijk 19.00 uur hun deuren dienen te sluiten voor het publiek. Volgens een ondernemer, waren alle winkels in de stad gisteren en vandaag gewoon open. “Wij hebben een strikt covid-protocol en wij houden ons eraan. De instructie van het ministerie van Volksgezondheid was onduidelijk, want er stond dat winkels niet later dan 19.00 open mogen”, aldus de ondernemer. Een andere ondernemer heeft bevestigd, dat alle winkels en de Hermitage Mall, gewoon open waren voor publiek. Naar verluidt zal de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), vanavond met haar leden hierover vergaderen. Bij het ter perse gaan van deze editie, vernamen wij dat de verschillende units in de Hermitage Mall werden gesloten door de politie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.