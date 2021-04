In het kader van de voortzetting van de strafzaak in het Tweede Kanton inzake de vermeende malversaties betrekking hebbende op de aanschaf van overheidspanden door de Centrale Bank, en de overeenkomsten die zijn aangegaan met het Belgische adviesbureau Clairfield Benelux N.V., werden de ex-governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt en ex-partner van het accountantsbureau Orion, Ashween Angnoe, op dinsdag 30 maart geconfronteerd met afgelegde getuigenverklaringen door rechter Maytrie Kuldipsingh. De rechter confronteerde beide verdachten met de overmaking voor project Prodigy, waarvoor een bedrag van euro 625 duizend is overgemaakt op de rekening van Orion door Clairfield. Dit bedrag werd onder de noemer ‘Voorschot diverse werkzaamheden’, geboekt. Volgens Van Trikt en Angnoe, was er niets mis met de overeenkomsten die zijn afgesloten met Clairfield. De bedragen overeengekomen waren volgens hen marktconform en niet ongebruikelijk om een voorafbetalingen van 50 procent of meer af te spreken, op basis van de kredietwaardigheid, professional judgement en de relatie met de partij. Dit is ook terug te lezen in het rapport van het Nederlandse onderzoeksbureau Kroll. Volgens Kroll waren de bedragen die zijn betaald aan Clairfield, marktconform en zijn zulke bedragen en voorschotten gebruikelijk. Van Trikt zei ook aan de rechter, dat de minister van Financiën te allen tijde op de hoogte was van de ontwikkelingen met betrekking tot de afspraken met Clairfield. Van Trikt verduidelijkte zijn antwoord aan de rechter, door uit te leggen, dat wanneer er gesproken wordt over contracten of projecten, is iedereen op de hoogte binnen de bank en zo ook de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad werd betrokken. Keerpunt gelooft best dat de projecten tussen de Centrale Bank en Clairfield marktconform kunnen zijn, maar uit het dossier van het Openbaar Ministerie is gebleken, dat na het afsluiten van elk van de vijf overeenkomsten tussen de partner van Clairfield, Hans Buysse en Van Trikt, de Centrale Bank een voorschot betaalde aan Clairfield. De gezamenlijke waarde hiervan bedraagt 2.552.932 euro. Daar kijken we toch wel vreemd van op, want een deel van dit geld heeft Buysse teruggestort op de rekening van Orion. Of moeten wij de conclusie trekken, dat het bedrijf waarvan Van Trikt aandeelhouder is, op commissiebasis werkte, zodra er projecten gezamenlijk werden afgesloten? Want het onderzoek van het Openbaar Ministerie kan ook niet aantonen, welke diensten Orion heeft geleverd die deze transactie rechtvaardigen. Want niet lang nadat Clairfield het geld had overgemaakt naar Orion, sloot Van Trikt vervolgens een tweede overeenkomst met het Belgische bedrijf af. Moeten wij geen vraagtekens plaatsen bij deze contracten? Wij vragen ons ook af, wat het nut was van de overeenkomst genaamd ‘Project Prodigy 5 Valuation of Suriname Embassies and sale and lease back structuring’, getekend op 19 december 2019, voor een nog te bepalen totaal eindbedrag in euro’s, waarvan bij ondertekening euro 196.000 als voorschot werd betaald. Wat voor crooked deal is dit? Naar verluidt, gaat het allemaal om taxatierapporten van ‘Assets’, waarvan de staat Suriname niet eens de eigenaar was. Dit allemaal kan onder de noemer ‘creative accounting’ worden geplaatst en het traject kan alleen uitgezet worden door een accountant of meerdere personen, die weten hoe zij cijfers kunnen manipuleren, zodat het lijkt alsof elke transactie op de juiste manier is verwerkt. Uiteindelijk moet een forensische accountant onderzoek doen naar alle jaarverslagen van de Centrale Bank, want dan alleen zal de aap uit de mouw komen.