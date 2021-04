Wij vernemen uit luchtvaartkringen dat de maatregelen van de regering worden gezien als dweilen met de kraan open, omdat de luchtverbindingen met landen in de regio en op de Mid-Atlantische route vice-versa (Paramaribo-Amsterdam) wekelijks plaatsvinden en dat er honderden personen van Amsterdam naar Paramaribo en omgekeerd reizen. Ook de vluchten uit Miami verzorgd door de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) zijn heel goed bezit en is het daarom onmogelijk de Covid-besmettingen uit het buitenland, te voorkomen. Voorts is het zo, dat de grensbewaking (oost en west) over de Corantijn –en Marowijne rivier absoluut niet goed functioneert. Beelden op Facebook laten zien, dat het transport van Surinamers, Brazilianen en Franse onderdanen vanuit Zuidoost Suriname te Lawa Cottica richting Paramaribo, normaal plaatsvindt. Deze mensen komen uit verschillende locaties en dus ook risicogebieden. Er is geen enkele COVID-19 controle op Zorg en Hoop, de arriverende passagiers uit het oosten des lands gaan vrij langs. Geen enkel toezicht vanuit de overheid, met name de ministeries van Defensie, Volksgezondheid en Justitie en Politie, die het opvoeren van de grensbewaking tot hun taak hebben. We vragen ons dan ook af hoe het komt dat de varianten van COVID-19 in het land binnensluipen, dit is één van de oorzaken.