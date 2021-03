Terwijl minister Ramadhin uit puur verantwoordelijkheidsbesef en het beschermen van de algehele samenleving tegen de verdere verspreiding van COVID-19 en zijn eventuele varianten, alles in het werk stelt om dat doel te bereiken, zijn er tallozen in deze gemeenschap, die hem zeer nadrukkelijk in de wielen rijden en daardoor een derde covid-golf, in de hand werken. Voorafgaand aan de Shubh Holi viering, had de minister bij herhaling de samenleving opgeroepen, de Phagwa viering dit jaar heel erg sober en het liefst in familiekring door te maken. Minister Ramadhin ging zelfs zover, dat hij niet louter Surinamers opriep tot een sobere viering, maar ook de vreemdelingen in ons midden in het Spaans en Portugees verzocht, zich aan de COVID-19-protocollen te houden en het feesten achterwege te laten. Wij hebben zo de indruk dat Ramadhin, ofschoon hij ook Surinamer is, dit volk niet voldoende kent en daarom dacht te volstaan met de oproep, de Phagwa viering in alle soberheid te doen plaatsvinden. Nou, de heer Ramadhin heeft de afgelopen maandag kunnen zien, dat men het COVID-19-gevaar nog zeer onvoldoende beseft, of dat men gewoon dacht te moeten rebelleren tegen het verzoek van de bewindsman. Ook was het op de maandag overduidelijk, dat een bepaald deel van de samenleving, lak had en heeft aan de strijd die de regering en in het bijzonder de minister van Volksgezondheid, voert tegen het grote COVID-19-gevaar, waarvan we al twee golven achter de rug hebben. Ook zijn wij van mening, dat ook politieke leiders deze houding bij een deel van de samenleving in de hand hebben gewerkt, door zich op een Bolsonaro- achtige wijze op te stellen, en te doen alsof COVID-19 een gewone griep betreft. Een deel van de samenleving dat COVID-19 denkt te kunnen tarten en zich niet stoort aan berichten uit het buitenland, die heel overtuigend aangeven, dat er al miljoenen besmettingen zijn en dat bijvoorbeeld in ons buurland Brazilië, al 300.000 doden te betreuren en 12 miljoen inwoners van dat land besmet zijn geraakt. Werkt men doelbewust door verwerpelijk en onverantwoordelijk gedrag ten toon te spreiden richting derde golf van COVID-19? Een vraag die zeker gesteld mag worden, als we alleen maar kijken naar de levensgevaarlijke samenkomsten op de maandag te Waka Passi en de Waterkant, waarbij er totaal geen rekening werd gehouden met de gebruikelijke COVID-19-protocollen, die reeds bewezen hebben uitermate effectief te zijn in de strijd tegen de virustransmissie. En dat er vanwege de politie geen afdoende maatregelen werden genomen om de grootschalige en onbeschermde samenscholingen te voorkomen of op te breken, kan als nog schandaliger, worden aangemerkt. Minister Ramadhin, u zult uit een ander vaatje moeten gaan tappen, als we bijvoorbeeld alleen maar denken aan de komende feest- en vrije dagen van 1 mei en 1 juli, want tegen die tijd zal het immunisatieprogramma in ons land nog niet zo ver gevorderd zijn, dat we van een goede en afdoende bescherming van de bevolking tegen COVID-19 kunnen spreken. Minister, gisteren is duidelijk bewezen dat er vanwege de overheid, harder optreden noodzakelijk is en blijft.