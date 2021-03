De helikopters van het Nationaal Leger (NL) kunnen voorlopig niet worden ingezet voor het verrichten van werkzaamheden, omdat vanwege COVID-19, nog niet kan worden voldaan aan het onderhoud ervan. “Het gaat om drie helikopters die zijn geschonken uit de creditline van India, dat ook belast is met het onderhoud. Als het vliegtuig een bepaald aantal vlieguren heeft gemaakt, dienen bepaalde onderdelen te worden verwisseld of nagekeken te worden. Dat gebeurt niet hier, dus de onderdelen moeten weggestuurd worden. Vanwege COVID-19 en de sluiting van het luchtruim door verschillende landen, heeft dit langer geduurd dan normaal”, zei de minister van Defensie, Krishna Mathoera, tegenover een lokaal medium.

Een ander probleem is volgens de bewindsvrouw, dat er technische manschappen vanuit India moeten overvliegen om het toestel te keuren. “Dit kan voorlopig ook niet. De keuring was in feite gepland voor het laatste kwartaal van het jaar 2020, maar door COVID-19 is alles plat komen te liggen”, gaf de minister aan. Volgens haar worden werkzaamheden met het aan de grond houden van de helikopters bemoeilijkt, gezien er soms manschappen overgevlogen moeten worden naar het binnenland. Dit is volgens de Mathoera in de afgelopen periode via land geschiedt, wat meer tijd met zich meebrengt. De bewindsvrouw gaf te kennen dat er in noodgevallen een helikopter gecharterd wordt, maar dat dit de kosten van het ministerie vergroot.