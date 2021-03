Hoefdraad en Hausil hebben samengespannen

De voorzetting van de strafzaak in het Tweede Kanton met betrekking tot de vermeende malversaties en betrekking hebbende op de aanschaf van overheidspanden door de Centrale Bank, en de overeenkomsten die zijn aangegaan met het Belgische adviesbureau Clairfield Benelux N.V., werden vanmorgen ex- governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt en ex-partner van het accountantsbureau Orion, Ashween Angnoe, wederom geconfronteerd met afgelegde getuigenverklaringen. Irvin Kanhai, raadsman van de ex-governor, deed wederom het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling van zijn cliënt dat vervolgens door de rechter werd afgewezen, omdat zij beide verdachten volgende maand nog wil horen, in de zaak met betrekking tot de overeenkomsten die zijn aangegaan met Clairfield. Van Trikt wilde na de afwijzing van voorlopige invrijheidsstelling zeggen, dat hij inmiddels 14 maanden in detentie verkeert die als 15 jaar aanvoelen, gezien de situatie in een tijd van COVID-19. Hij zei verder tegen de rechter, dat hij niet heeft gestolen en ook niet heeft verduisterd, er is ook niets verdwenen, want de primaire registratie is aanwezig bij de Centrale Bank. Volgens hem, is dit een politieke inspanning van de gewezen minister van Financiën geweest, om zo zaken verborgen te houden, met behulp van een enkele functionaris van de moederbank, dat ervoor heeft gezorgd, dat zij nu hier staan. Van Trikt zei nooit de intentie te hebben gehad de bank te benadelen, integendeel is het artikel 4 report van het IMF, lovend over de prestaties van de moederbank. Kantonrechter Maytrie Kuldipsingh las vervolgens een verklaring voor van Faranaaz Alibaks-Hausil oud-directeur Legal, Compliance & International Affairs die zij op 5 maart 2020 had afgelegd bij de politie, waar zij aangaf, dat de Clairfield overeenkomst en die van Orion, niet zijn gescreend door haar afdeling. Volgens haar verklaring, dient de screening gedaan te worden, voor de ondertekening door de governor. Van Trikt reageerde zeer verbaasd op die verklaring, want Hausil is director Legal en zij krijgt alle contracten te zien, die naar de governor worden gestuurd, waarbij hij bij sommige ook nog heeft gevraagd in een reply mail, dat zij extra aandacht/advies moest geven m.b.t. bepaalde voorstellen. De ex-governor haalde voorts aan dat hij een tegenvoorstel van de gebroeders Jethoe, had doorgestuurd naar Hausil en dat het bedoelde bedrag veel hoger lag dan dat van Clairfield. Dit voorstel had Van Trikt opgevraagd om het voorstel van Clairfield te kunnen vergelijken en het is ook gedeeld met Hausil. Volgens de gewezen governor werden alle contracten gedeeld met Hausil voor de ondertekening en zij was ook persoonlijk aanwezig tijdens de gesprekken met Clairfield in België. Op 21 januari 2020 heeft de toenmalige minister van Financien, Gillmore Hoefdraad De Nationale Assemblee laten weten, dat de ex-governor Robert van Trikt, is ontslagen als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hoefdraad vertelde aan DNA, dat Van Trikt volgens documenten twee dure voertuigen geïmporteerd had via de CBvS en dat er sprake zou zijn van overfacturering. Ook het bedrijf van de ex-governor, Orion, had aanzienlijke bedragen betaald gekregen voor bepaalde diensten. Hoefdraad benadrukte dat er sprake is van belangenverstrengeling. Verder haalde hij aan , dat er vraagtekens geplaatst werden bij contracten die getekend zijn met een Belgisch bedrijf Clairfield. Over deze beschuldigingen liet de ex-governor zich vandaag uit, waarbij hij zei dat hij zijn land zal blijven dienen en dat Recht en Waarheid maken vrij. Hij is van mening, dat het onrecht aangedaan en de onwaarheden verkondigd op 21 januari 2020 door de gewezen minister van Financiën in DNA, misleidend waren, omdat Hoefdraad daarvoor continue de instructies had gegeven hoe zaken moesten lopen en ook voorstellen had gedaan.

De zaak staat donderdag 29 april weer op de rol, want dan gaat de rechter de verdachten horen in de zaak met betrekking tot de overeenkomsten die zijn aangegaan met Clairfield Benelux N.V., die vielen onder de overeenkomst Project Lagarde en Project Prodigy. In mei zal de rechter ruimte bieden voor het requisitoir.