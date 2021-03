Overheid voldoet betaling door tussenkomst van PAHO en UNICEF

Suriname heeft gisteren wederom 24.000 doses van het AstraZeneca-vaccin via de COVAX-faciliteit gehad. Communications Officer van het Unicef Guyana-Suriname, Mahogany Neede om een reactie gevraagd, zegt dat met behulp van de Pan American Health Organization (PAHO) en Unicef, de regering deze doses van Astra-Zeneca-vaccins goedkoper heeft kunnen krijgen en logistiek bewerkstelligd. Met deze doses kan Suriname volgens Neede, doorgaan met het immuniseren van de prioriteitsgroepen en daarna de rest van de bevolking die zich heeft geregistreerd. Neede is heel tevreden over het vaccinatieproces tot nu toe. Het proces vaart volgens haar voor wat het gebruik van het AstraZeneca-vaccin betreft, volledig op de aanbevelingen van gezaghebbende onderzoeks- en gezondheidsinstituten.

Het doel is volgens Neede, dat wij zoveel mogelijk levens redden, door prioriteit te geven aan vroege doses voor degenen met het grootste risico op infectie.

“70 procent van de bevolking moet tenminste gevaccineerd zijn, alvorens wij volledig kunnen overgaan tot normalisering”, aldus Neede.

Suriname is na Jamaica, het tweede Caricom-lidland dat via COVAX, een wereldwijde alliantie van verschillende organisaties, een partij COVID-19 vaccins krijgt. In totaal heeft COVAX tot dusver 2.213.280 dosis van het vaccin bezorgd. In eerste instantie was het de bedoeling dat Suriname het Pfizer-vaccin zou krijgen. Echter, Paramaribo kreeg naderhand te horen, dat ze vooralsnog genoegen zal moeten nemen met het AstraZeneca-vaccin.