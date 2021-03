De regering heeft op vrijdag 19 maart, een overeenkomst met het Deense bedrijf Hybrid Power System Group (HPSG) getekend. HPSG zal de bouw van een Hydrogen Power Plant (waterstofcentrale) financieren en coördineren. Ook zal het Deense bedrijf zoals toegezegd, USD 1,2 miljard in Suriname investeren. Bij het horen van dat bedrag, ontstonden gelijk tal van vraagtekens, want je kunt je hele leven keihard werken, maar zo een bedrag zien te verdienen, is niet voor een ieder weggelegd. Keerpunt vraagt zich daarom ook af, waar dit geld vandaan komt, want wij vernemen dat het bedrijf speciaal is opgericht voor deze technologie.

Daarom zijn wij benieuwd naar de herkomst van dit geld. Volgens onze minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, zal dit project ons land niets kosten, ook de nodige grond voor het project kost niets. Ramdin heeft tijdens de persbijeenkomst, ook gesproken over meerdere mogelijkheden, om in deze huidige situatie, groei en ontwikkeling voor Suriname te bewerkstelligen.

De samenwerking met het Deense bedrijf kan onder de categorie ‘Foreign Direct Invest Suriname’, worden geplaatst. Het project zal worden uitgevoerd in Commewijne te plantage Bredevoort en de eigenaren van die terreinen zijn de initiatiefnemers.

Keerpunt wil niet altijd pessimistisch klinken en potentiële investeerders over één kam scheren, maar wat zijn de voordelen op de lange termijn voor deze buitenlanders? De geschiedenis heeft ons geleerd, dat wanneer er ‘investeerders’ naar ons land kwamen en snel weer vertrokken, wij er vaak bekaaid vanaf zijn gekomen. We denken dan gelijk aan het vertrek van Alcoa en de Afobakadam- deal, en de failliete Surland/FAI-onderneming die ons ook in de steek heeft gelaten. Zo zijn er nog een tal van voorbeelden.

Keerpunt is niet tegen ontwikkeling en de beoogde voordelen voor ons land, maar we zijn wel op onze hoede en vinden dat de regering transparanter moet zijn met betrekking tot de achtergrond van de zogenaamde investeerders met wie zij in zee gaat, want het is meestal het volk dat aan het einde van de rit, het gelag betaalt. Wij zullen te allen tijde kritisch de zaak blijven volgen en aan de bel trekken, wanneer wij merken dat zaken niet correct verlopen. Ons land bevindt zich internationaal onder een vergrootglas en wij moeten allemaal daarvan bewust zijn, als wij überhaupt willen dat men ons meer zal gaan waarderen en respecteren wanneer de olie-inkomsten goed op gang komen.