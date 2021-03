OW plaatst damwanden in ressort Munder

In het ressort Munder is het ministerie van Openbare Werken (OW), gisteren overgegaan tot het heien van de damwanden in de sloot aan de Guaranistraat- en Amazonestraat, om verdere verzakkingen van het wegdek te voorkomen. Voor het startsein van de heiwerkzaamheden waren behalve minister Riad Nurmohamed, ook president Chandrikapersad Santokhi, DNA-voorzitter Marinus Bee, DNA-ondervoorzitter Dew Sharman en andere hoogwaardigheidsbekleders en buurtbewoners aanwezig om de ceremonie mee te maken. De president mocht de eerste damwanden heien door het bedienen van een hem ter hand gesteld paneel. “Het project te Munder heeft niet alleen positieve gevolgen voor het gebied, maar ook voor de directe omgeving, maar ook voor de omliggende wijken. Zo zal 2021 het jaar zijn van ontwatering en verkeersveiligheid in deze streek”, aldus Nurmohamed. Elk groot project dat OW start, kan volgens Nurmohamed impact hebben op de koers. Echter moet er volgens de minister, ook rekening gehouden worden met de werkgelegenheid die niet onderbroken mag worden. Nurmohamed zei, door dit project uit te voeren, het ontwateringprobleem voor een deel opgelost zal worden, omdat er nog veel andere problemen in het ressort zijn. “Maar wij zullen ontwatering landelijk aanpakken”, benadrukte Nurmohamed. Behalve de ontwateringsproblematiek, zal er volgens Nurmohamed ook getracht worden de verkeerssituatie te verbeteren. In samenwerking met zijn collega van Justitie en Politie, Kenneth Amok-si, zal daar ook aandacht aan besteed worden. Nurmohamed verklaarde, dat er geen drempels geplaatst zullen worden, maar boetes uitgedeeld. Zo heeft hij de buurtbewoners om wat meer geduld gevraagd en rekening te houden met geluidsoverlast die tijdens de werkzaamheden zullen ontstaan.

“De regering neemt doelgerichte beslissingen om het land tot ontwikkeling te brengen”, benadrukte president Santokhi. De president stelde dat wij niet alleen op macro-economisch, maar ook op microniveau moeten gaan voor herstel en wederopbouw. De president drukte de plaatselijke bewoners op het hart meer fatsoen aan de dag te leggen, de verkeersveiligheid te verbeteren en alle projecten van de overheid te blijven ondersteunen, om zo de leefbaarheid te verhogen in ons land.

Vervolgens vertelde hij, dat wij dit project moeten zien als onderdeel van verschillende projecten, die nog uitgevoerd zullen worden. Zo zal Marowijne voorzien worden van een middelbare school en een sportcentrum. “Alle faciliteiten zullen aanwezig moeten zijn, zodat de plaatselijke jongeren, hun talenten kunnen waarmaken en dat we onze eigen professioneel opgeleiden kunnen kweken” De bedoeling is dat de school op 1 oktober al geopend kan worden. Maar ook in Para zal een school opgezet worden. In Commewijne zal een groot drinkwaterproject van de grond komen. Behalve dat het waterprobleem in Nickerie opgelost zal worden, zal Nickerie ook voorzien worden van meer elektriciteit. Ofschoon het land te kampen heeft met financiële problemen, lukt het volgens de president toch om een prudent beleid te voeren.