Edward Belfort (Abop) is van mening dat de nietigverklaring van New Surfin N.V., niet op de juiste wijze is gedaan. Bij de oprichting van New Surfin waren de wettelijke regelingen niet in acht genomen. De NV die al ingeschreven stond in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) moest worden uitgeschreven, waarna de regering via de juiste wegen een nieuwe NV zou oprichten, wat inmiddels is gebeurd. Hoewel minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), gisteren tijdens de vergadering de notariële akte van nietigheid van New Surfin N.V. voorlas, blijft Belfort erbij, dat het gewoon de mening van de notaris is en dat de nietigheidsverklaring op een andere wijze zou moeten geschieden. “New Surfin bestaat nog”, zei Belfort. Hij citeerde uit literatuur van het Nederlands recht, dat ook in Suriname gebruikt wordt op de juridische faculteit in Suriname, het volgende: “Zowel voor nietigverklaring als ontbinding van de NV vanwege gebreke in de oprichtingshandeling, is een uitspraak van de rechter vereist.” Belfort stelde, dat de nietigverklaring van de notaris niet de juiste weg is en dat New Surfin daarom ook nog niet ontbonden is. Hij kan zich niet voorstellen dat de regering een nieuwe NV wil oprichten, terwijl de ene in feite nog bestaat. “Ik ga niet meewerken aan een tweede, terwijl de eerste nog bestaat”, zei hij. Belfort is het ook niet eens met de oprichting van een NV om investeringskapitaal aan te trekken om het land te ontwikkelen. Hij wees meerdere malen op de regering Venetiaan die destijds ook geconfronteerd was met een land in problemen, maar er waren geen investeringsmaatschappijen nodig om het land weer op spoor te krijgen.

Belfort is nog steeds van mening dat de president maatregelen zou moeten treffen tegen minister Ramdin en minister Ar-mand Achaibersing van Financiën. Volgens hem moet er met gelijke maten gemeten worden. Hij verwees in dezen naar de kwestie van ex-minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en ex-minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie, die tijdens de vorige regeringsperiode NV’s hadden opgericht en toen bedankt zijn geworden. VHP-parlementariër Mahinder Jogi zei hierop dat de kwestie Pengel-Dodson niet te vergelijken is met deze kwestie. “Zij hadden privé NV’s en stichtingen opgericht zonder medeweten van de regering en president, waarvan de baten van die privéstichtingen hen zouden toekomen en niet de Staat Su-riname”, zei Jogi. Hij voerde ook aan dat het Nederlands recht plotseling goed is, gezien Belfort daaruit citeert. Belfort zei daarop dat het niet zijn uitvinding is dat het rechtssysteem van het moederland, ook in Suriname zou gelden.

door Priscilla Kia