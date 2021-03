De minister van Financiën, Armand Achaibersing, heeft afgelopen dinsdag een brief voorgelezen in De Nationale Assemblee (DNA) over de aankoop met staatsmiddelen van een vliegtuig (Cessna C-206) met staatsmiddelen. Het vliegtuig is volgens de minister, in juni 2017 gekocht voor USD 443.685. Dit bedrag is betaald door het ministerie van Financiën. Wij publiceerden in de editie van donderdag 25 maart, een brief geschreven door de manager van Vortex Aviation, tevens piloot Gilbert Samuels, aan de ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, waarin hij het kostenplaatje voor de aanschaf van het toestel verduidelijkte.

In de brief schrijft Samuel, dat deze offerte is opgestuurd na afstemming met de gewezen president D.D. Bouterse. Het aankoopbedrag van de Cessna C-206 was USD 190.000 en de rest van de kosten volgens Samuels, waren voor de inspectie en het klaarmaken en overvliegen van het toestel, ten behoeve van de inheemse gemeenschap.

Wij ontvingen ook het kostenoverzicht dat werd gehanteerd ter overmaking van een bedrag van USD 443.685 door het ministerie van Financiën voor ‘Aankoop vliegtuig door SPSB via USD rekening van Financiën i.o.v. D.D. Bouterse’. Financiënminister Armand Achaibersingh heeft op basis van deze informatie, zijn betoog gehouden in DNA.

Op de rekening die is opgemaakt door Financiën, staat er onder het totaal een ‘note’, waarbij er wordt aangegeven, dat nummer 10 en 11 zijn voorgeschoten uit het woningbouwfonds. Nummer 10 betreft de aanschaf van een Hiace busje voor USD 12.500 in verband met ‘vliegtuigproject’ en nummer 11 staat onder ‘vliegtuigtransport’ voor USD 5.000.

Samuels verklaarde tegenover het ochtendblad De Ware Tijd, dat wat de minister het parlement heeft voorgehouden, niet klopt. Samuels weersprak alle beweringen van de minister van Financiën en Planning, dat er via de SPSB met gelden van het ministerie van Financiën, een vliegtuig werd gekocht. Volgens hem ging het om een “normale lening” voor de aankoop van het toestel. Hij zei ook dat het niet klopt, dat er thans gelden worden teruggestort bij de SPSB, omdat er te veel zou zijn geoffreerd. Achaibersing haalde in DNA aan, dat het vliegtuig nu een onderwerp van onderzoek is en hij deelde ook mee, dat kennelijk naar aanleiding van het onderzoek, bedragen werden teruggestort, en wel op 15 maart 2021 is USD 150.000 teruggestort en op 23 maart 2021, USD 30.000. Samuels bevestigde wel, dat hij op 15 en 23 maart respectievelijk USD 150.000 om USD 30.000 heeft gestort. Echter, gaat het volgens hem om “gewone aflossingen”, die te maken hebben met de aankoop van het Cessna-toestel. Samuels erkende dat pas na drie jaar, de lening wordt afgelost en dat hij juridisch werd aangemaand. Het kostenplaatje met betrekking tot de koop van het toestel, zag er als volgt uit: