“Voor de verkiezing van 2020 heeft regering Bouterse, een valutawet door De Nationale Assemblee (DNA) gedrukt en vervolgens afgekondigd. Wanneer we naar de huidige economische omstandigheden kijken, zien wij dat het economisch nog slechter gaat. De werking van de zogeheten valutawet is niet in het voordeel van de gemeenschap gekomen”, aldus DNA-lid Patricia Etnel recentelijk in het programma Trishul Broadcasting. Het doel van de valutawet, heeft volgens haar niet tot gevoeg gehad, dat de koers automatisch omlaag ging. Het betekent volgens haar, dat de regering goed beleid voort moet zetten, omdat wij echter ook weten, dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) geen US dollars heeft.

Etnel: “De CBvS heeft geen US dollars, maar de cambiohouders wél.” Het is Etnel ook opgevallen, dat er geen duidelijke structuur is bij de valutahandelaren, omdat we in Suriname, zowel legale als illegale cambiohouders hebben. “Men wisselt zijn valuta zelf op straat. Hierdoor zien wij, dat er geen regels zijn, en er ook geen sprake is van een duidelijke structuur”, benadrukte Etnel.

Als de regering met wetgeving wil komen om zaken op orde te krijgen, zonder dat zij eerst structuur brengt, zal ze als reslutaat daarvan, andere excessen krijgen en die excessen zullen maken dat de druk op de vreemde valuta nog groter wordt. Het zal volgens Etnel dan tot resultaat hebben, dat men geen valuta meer zal hebben. “Men gaat het dan op de zwarte markt moeten kopen, met alle gevolgen van dien voor de samenleving. Ik vrees het ergste voor de samenleving en dat moet niet moet gebeuren”, benadrukte Etnel.

Volgens Etnel zal de regering met de cambiohouders moeten overleggen om structuur te brengen. Men gaat volgens Etnel, niet zo graag naar de banken om valuta te wisselen, men gaat juist naar de cambiohouders. De regering, zal dat volgens Etnel moeten terugbrengen. “Er zijn regels dat cambiohouders nu niet meer mogen wisselen, men zou naar de banken moeten gaan. Op de een of andere manier gaan de mensen toch naar de cambiohouders. We zien daarom, dat het niet werkt”, benadrukte Etnel.

Zij vindt, dat de regering regels moet invoeren, die de samenleving zullen moeten beschermen. Etnel: “Bij de vorige regering hebben we gezien, dat de koers van SRD 8 naar SRD 12 binnen een uur steeg. Men wist toen niet hoe hier op te reageren, het was een hele chaos.” Nu hebben we al de unificatie en met de valutawet, zorg je voor meer chaos. Etnel stelt voor, dat de regering eerst rust moet brengen voor de samenleving. “Er zal eerst stabilisatie moeten komen, voordat de regering dit soort wetten wil doorvoeren”, aldus Etnel.

“De oplossing voor dit groot vraagstuk is productie. We moeten alvast op micro niveau kijken hoe de productie aangepakt kan worden.” Volgens Etnel, kan de regering ook een manier bekijken om bepaalde belastingmaatregelen op te heffen, zodat de cambiohouders meer belasting gaan betalen.

“Zal dat niet een aanpak zijn, om ervoor zorg te dragen dat er op zo een manier meer geld binnen komt?”, vroeg Etnel zich af. Volgens haar, zal de regering heel voorzichtig moeten zijn, met hoe zij zaken benadert, omdat de valutawet volgens haar voor meer chaos kan zorgen en daar is zij erg bezorgd over.