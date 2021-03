‘We gaan u niet machtigen zonder nietigheidsverklaring New Surfin’

De Nationale Assemblee heeft gisteren de machtigingswet behandeld voor de oprichting van een nieuwe naamloze vennootschap (NV) door de staat onder de naam Suriname Investment Enterprise (SIE). De NV komt in de plaats van New Surfin N.V., waarvan de wettelijke regelingen niet in acht waren genomen bij de oprichting. Hoewel de regering volgens de juiste weg het parlement om toestemming vraagt om een NV op te richten, is het parlement nog steeds huiverig hierover. Zowel leden van de coalitie als de oppositie hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de wet. Zij vielen vooral over het feit dat de regering de beloofde nietigheidsverklaring van New Surfin N.V. niet heeft gepresenteerd. Patricia Etnel (NPS) benadrukte, dat de regering tijdens de behandeling van New Surfin, beloofd had te komen met de nietigheidsverklaring.

“De bedoeling is om u te machtigen. We gaan u niet zomaar machtigen, omdat we de afgelopen periode veel hebben meegemaakt met machtigingen. We willen de nietigheid van Surfin. We gaan u niet machtigen voordat we de nietigheid krijgen”, stelde Etnel. Edward Belfort (Abop) haalde aan, dat het lijkt alsof de regering het parlement in de maling wil nemen. Hij wilde weten waar de nietigheidsverklaring van New Surfin N.V. is en of de maatschappij al uit het KKF-register was geschreven. “Er zijn veel fouten gemaakt bij de eerste NV en nu gaat men weer in de fout. De juiste weg is om New Surfin N.V. nietig te verklaren.” Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, haalde aan dat SIE in geen enkel opzicht een staats NV is, omdat bij een staats NV, alle aandelen in handen van de staat zijn. Bij de SIE heeft de staat slechts 51 procent van de aandelen.

“Er is niet aangegeven waarom. De definitie van een enterprise wijst ook nimmer op een NV. Bij de formulering ontbreekt elke vorm transparantie. Er is geen begripsuitleg van woorden, waardoor die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn”, stelde Parmessar. Hij gaf aan dat met de machtiging, de regering thans ook een blanco cheque wordt gegeven. Zo is opgenomen dat het doel van de NV alleen gewijzigd kan worden als de president goedkeuring geeft.

“Hiermee geven we mandaat dat alleen de president het kan veranderen. Eenmaal deze machtiging, dan kunnen de directie, aandeelhouders en de in opspraak geraakte ministers, alle gewenste verandering doorvoeren als de president maar zijn goedkeuring geeft. Dit is tegen elk principe van behoorlijk en transparant bestuur. Wij eisen dat voor alle wijzigingen de regering terug moet komen naar het parlement”, aldus Parmessar.

Ronnie Asabina (BEP), zei dat het probleem niet zozeer inhoudelijk met wet te maken heeft, maar met vertrouwen. Hij zei dat aangezien de toegezegde nietigheidsverklaring nog niet ontvangen is, er niet over kan worden gegaan tot de behandeling van de machtiging. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), las aan het einde van de vergadering de notariële akte van nietigheid van New Surfin NV, die op 11 maart 2021 gepasseerd is, voor aan het parlement: “Geen deelname heeft plaatsgevonden van kapitaal van New Surfin N.V., weshalve er geen sprake is van een naamloze vennootschap in de zin van artikel 33 van het Wetboek van Koophandel weshalve de NV niet tot stand is gekomen en mitsdien New Surfin N.V. van rechtswege nietig is en de vermelde oprichtingsakte verleden op 5 januari 2021 door mr. Dewnarain Kalising van onwaarde is.”

Ten aanzien van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) zei Ramdin, dat nadat de akte gepasseerd is op 11 maart, op 12 maart er een brief is gericht aan de KKF met het verzoek om de inschrijving door te halen. “De doorhaling moet nog plaatsvinden en als dat is gebeurd, wordt het parlement op de hoogte gesteld”, aldus de bewindsman. De leden hebben na deze mededeling niet meer de gelegenheid gehad om te reageren. De vergadering wordt vandaag voortgezet. De NV heeft als doel het ontplooien van activiteiten gericht op het mobiliseren en aantrekken van investeringskapitaal voor de uitvoering van projecten en programma’s ter bevordering van duurzame sociaal-economische ontwikkeling en ter versterking van de monetaire stabiliteit van de staat en van de economische weerbaarheid van de staat en financiële instellingen in Suriname.

door Priscilla Kia