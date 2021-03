De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, zei gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, dat de president regelmatig overleg heeft met de Staatsraad, het parlement en de regeringsleden. Volgens Ramdin moeten deze bijeenkomsten, het beleid van de regeercoalitie helpen bevorderen. “Afhankelijk van wat de noodzaak is, wordt er één keer in de zes weken een vergadering gehouden”, zei Ramdin. Overleg is volgens Ramdin van essentieel belang, omdat er sprake zou zijn van een kritische coalitie die inzichten met de regering deelt. “President Santokhi heeft vanaf het begin aangegeven, dat hij met de betrokkenheid van verschillende groepen wil opereren. En dat er toch een zekere mate van eenheid van bestuur en beleid moet zijn. In dat traject zijn er verschillende actoren, onder andere de regering zelf”, zei Ramdin. Er wordt volgens de minister, regelmatig uitgebreid gesproken met de coalitie in het parlement over knelpunten en wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn.

“Het is allemaal bedoeld, gezien we in dit moeilijk traject zitten, dat we informatie uitwisselen en meningen kenbaar maken. Dit is misschien een andere manier van regeren, dat de leiding van het land behoefte heeft aan overleg.” Ramdin zei dat het zinvol is, dat ook de coalitie de regering kritisch begeleidt. Volgens hem is er geen sprake van onenigheid binnen de coalitie, wel is er sprake van constructieve dialoog in openheid. “Eenieder krijgt de kans kan om zijn stem te laten horen”, aldus Ramdin.