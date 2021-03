“De verhoging van de governmenttake heeft niet echt geholpen het gat tussen inkomsten en uitgaven te dichten. Mijn bedoeling is daardoor tenietgedaan”, zei minister Armand Achaibersing van Financiën, gisteren in het actualiteitenprogramma To the Point. De verhoging van de governmenttake is een van de maatregelen uit het Crisis- en Herstelplan (CHP) van de regering die meteen is doorgevoerd. De maatregel heeft geleid tot de aanpassing van de brandstofprijzen bij de pomp. Volgens de regering zou het een tijdelijke maatregel moeten zijn, omdat die slechts bedoeld was om wat geld in het laatje te brengen.

De minister gaf aan dat de staat, bijna nul cent binnenkrijgt van de governmenttake. Achaibersing deelde mee, dat een paar zaken ervoor hebben gezorgd, dat de regering niet veel kon halen uit de verhoging van de governmenttake. Een van de redenen is dat de wereldmarktprijs van brandstof gestegen is. “We hebben gemeend de brandstofprijs niet daardoor te laten stijgen, maar op een redelijk stabiel niveau te houden. De wijze om dat te kunnen financieren, is om de governmenttake in te zetten, dus het komt erop neer dat de staat bijna nul cent aan governmenttake binnenkrijgt”, zei de bewindsman.

Een andere reden is dat de brandstof importerende maatschappijen SOL en Rubis, dollars nodig hebben om de brandstof te importeren. Die dollars kunnen niet door de regering, de Centrale Bank of de algemene banken verschaft worden, dus gaan ze de markt op. Achaibersing legde uit dat er een overeenkomst was getekend tussen SOL en ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, dat SOL dollars op de markt mocht kopen. Het verschil tussen de marktprijs en de toen geldende Centrale Bankkoers van SRD 7.52, werd dan verrekend met de governmenttake. Zo werd de governmettake teruggegeven.

“Als de regering dat niet had gedaan, zou de prijs van brandstof behoorlijk omhoog gaan. De prijs is op een redelijk niveau gehouden, omdat aan de oliemaatschappijen gezegd is, dat zij het koersverschil van de govermenttake konden afhalen. Dat betekent dat de minister van Financiën minder krijgt”, stelde Achaibersing. Hij zei dat als hij deze maatregelen niet had toegepast, de brandstofprijs nu op SRD 14 of 15 zou zijn. “Dan zou de samenleving meer klagen. Deze twee instrumenten zijn ingezet om de brandstofprijs vast te houden. Hoe lang dat nog gedaan kan worden, valt nog te bezien”, aldus Achaibersing.

Op vragen over het PetroCaribe deal met Venezuela, waarbij ons land goedkope brandstof zou krijgen in ruil voor rijst, zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), dat niemand precies weet wat er is gebeurd. Hij noemde de overeenkomst een goede deal voor de korte termijn, maar op de lange termijn is de deal uitgelopen op een schuld. Suriname heeft uit deze deal nog een schuld van 17 miljoen USD aan Venezuela te betalen. Volgens Ramdin biedt de Venezolaanse regering de deal nog steeds aan, maar de regering zal kijken of het een goede deal is voor Suriname. “Er is al een schuldenvraagstuk. We kunnen niet meer daarbovenop zetten.” Achaibersing legde uit dat de PetroCaribe deal verrekend werd met rijstleveranties. “Het gaat om een saldo tussen wat je aan brandstof binnengehaald heb en wat je geëxporteerd hebt richting Venezuela. Dat saldo is dat we USD 17 miljoen meer aan brandstof binnengehaald hebben en dat moeten we betalen”, verduidelijkte hij.