De berichten dat de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) geld heeft geleend om een vliegtuig te kopen en de beweringen dat het toestel vervolgens is ingezet om drugs te transporteren, hebben veel tongen losgemaakt in de gemeenschap. Wij hebben de hand weten te leggen op een brief, geschreven door de manager van Vortex Aviation, tevens piloot Gilbert Samuels, aan de ex-directeur van de SPSB, Ginmardo Kromosoeto, waarin hij het kostenplaatje voor de aanschaf van het toestel presenteerde.

In de brief schrijft Samuel, dat deze offerte is opgestuurd na afstemming met de gewezen president D.D. Bouterse. Het aankoopbedrag van de Cessna C-206 was USD 190.000 en de rest van de kosten waren volgens Samuels, voor de inspectie en het klaarmaken en overvliegen van het toestel ten behoeve van de inheemse gemeenschap. De krant verneemt voorts, dat het hierbij gaat om hetzelfde vliegtuig, waarmee Samuels vorig jaar werd aangehouden op verdenking van de aanvoer van 400 kilo cocaïne uit het binnenland. Volgens het onderzoek van de politie, zou er een grote hoeveelheid drugs getransporteerd zijn vanuit het binnenland naar Zorg en Hoop. Agenten zouden de piloot buiten het vliegveld hebben klemgereden, en hem de drugs afhandig hebben gemaakt. Later werd het spul weer teruggeven. De afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) werd getipt in deze zaak en was bezig met het onderzoek naar de betrokkenheid van politiemannen. De Narcotica Brigade trof geen drugs aan in het toestel, maar de drugshond gaf een positief signaal en sloeg alarm. Samuels en zijn helper werden naar aanleiding hiervan gearresteerd. Vervolgens werd de piloot in september vorig jaar door rechter-commissaris Danielle Karamatali in vrijheid gesteld.

Dit verhaal kreeg wederom media aandacht nadat de minister van Financiën, Armand Achaibersing, afgelopen dinsdag een brief voorlas in het parlement over de aankoop van een vliegtuig met staatsmiddelen. Het vliegtuig is in juni 2017 gekocht voor USD 443.685. Dit bedrag is betaald vanuit de rekening van het ministerie van Financiën. Volgens Achaibersing, is het vliegtuig nu een onderwerp van onderzoek. Hij deelde mee dat kennelijk naar aanleiding van het onderzoek, bedragen zijn teruggestort. Op 15 maart 2021 is USD 150.000 teruggestort en op 23 maart 2021, USD 30.000. Achaibersing zei dat de brief was gericht aan Ginmardo Kromosoeto, toenmalig directeur van de SPSB en sedert vorig jaar augustus, ingesloten inzake vermeende malversaties bij SPSB. De brief ging over een offerte die volgens de schrijver, besproken was met toenmalig president Desiré Bouterse. Wij hebben gemeend het voormelde schrijven onze lezers niet te onthouden. Het schrijven luidt als volgt: