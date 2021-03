De nationale selectie onder leiding van Dean Gorré, wist gisteren in het Franklin Essed Stadion een 3-0 overwinning te behalen op Cayman Island. Hiermee werd de geschiedenis met de diasporaspelers compleet gemaakt. Suriname heeft de hele wedstrijd gedomineerd, echter bleven de doelpunten lang op zich wachten.

Het eerste doelpunt werd in de 20ste minuut ingekopt door Pinas, na een voorgetrokken vrije trap die werd gemaakt door Comvalius. Aanvoerder Ryan Donk wist in de 38ste minuut het tweede doelpunt te maken uit een strafschop.

Dit nadat Nigel Hasselbaink werd vastgehouden door de doelman van Cayman Island in het strafschopgebied. Dit was tevens ook de ruststand.

In de 76ste minuut scoorde Gleofilo Hasselbaink een derde treffer na een voortreffelijke steekpaas. Er mocht geen publiek aanwezig zijn in het stadion, maar de supporters stonden buiten en volgden zo de wedstrijd. Op 27 maart speelt Suriname zijn tweede wedstrijd in de Verenigde Staten tegen Aruba.