‘Bedrijfsleven heeft niets te maken met vaccinatiebeleid’

De bewustwording over het covid-vaccin, is volgens Hennah Draaibaar, directeur van The Back Lot, prima. Volgens haar, willen veel mensen zich laten vaccineren. ‘’De aanloop is enorm’’, aldus Draaibaar. Er zijn zelfs mensen die klagen, omdat ze nog niet zijn gebeld of omdat ze nog geen mogelijkheid hebben om ergens te gaan waar zij gevaccineerd kunnen worden. Draaibaar zei gisteren in het actualiteitenprogramma To the Point, dat de vaccinatiecampagne in Suriname nog jong is en de organisatie Su4Su, nog steeds als doel heeft, mensen te informeren over het vaccin en ze te motiveren zich te laten vaccineren. In de samenleving zijn er heel wat opmerkingen gemaakt over de organisatie Su4Su, die bestaat uit het bedrijfsleven. Volgens sommigen, heeft de organisatie invloed op het vaccinatiebeleid.

Volgens Draaibaar, worden voor nu alleen 60-plussers gevaccineerd en 40-plussers met onderliggende aandoeningen. Echter in de afgelopen dagen hebben ook enkele medewerkers van bepaalde bedrijven zich laten vaccineren.

Draaibaar zei dat het nog steeds overeind staat welke groepen nu de voorkeur hebben. Wat er volgens haar gebeurt, is dat er meer plekken in beeld zijn gebracht waar mensen gevaccineerd kunnen worden, zoals de ziekenhuizen. Echter het reguliere werk in de ziekenhuizen moet voortgang vinden, vandaar dat de organisatie heeft voorgesteld een grote locatie in orde te maken waar vanaf ’s morgens tot ’s middags massaal mensen gevaccineerd kunnen worden.

Zo is de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) in beeld gebracht. Draaibaar verduidelijkte dat het bedrijfsleven in het geheel slechts een faciliterende rol heeft en bijvoorbeeld inkomt met tenten. “Ze faciliteren, maar ze hebben niets te maken met het beleid. De bedrijven die meedoen, worden wel gevraagd de doelgroep in hun bedrijven te melden, omdat de mogelijkheid bestaat dat zij komen vaccineren. Er is geen sprake van beïnvloeding van bedrijven, omdat ze een tent hebben neergezet”, benadrukte Draaibaar. Zij gaf aan dat de organisatie zich tot nog toe alleen heeft gefocust op mensen die gewoon staan te popelen om het vaccin te gaan halen.

Een eerder onderzoek van de PAHO en de Anton de Kom Universiteit had uitgewezen, dat slecht 27 procent van de bevolking had aangegeven, dat zij het vaccin meteen zou nemen. Nu ons land is begonnen met de vaccinatiecampagne, blijkt de groep groter. Volgens Draaibaar is er veel gebeurd tussen het onderzoek en het moment dat het vaccin werkelijk beschikbaar was. “Er is meer informatie gekomen van het buitenland waar er al gevaccineerd wordt met het AstraZenenca-vaccin. Er zijn cijfers dat de golf van besmettingen in Engeland aan het dalen is na vaccinaties. Ook wordt er meer gediscussieerd. Als je dacht dat je het niet echt wilde, maar informatie opzoekt en erover praat, dan vindt het proces plaats dat je het besluit kan nemen om het vaccin te nemen”, stelde Draaibaar.

De organisatie maakt gebruik van alle middelen om de bevolking te motiveren het vaccin te nemen. Bekende personen uit de samenleving die zich hebben laten vaccineren, hebben volgens haar alleen te maken met de rol die zij vervullen en het aantal mensen dat zij zouden kunnen overtuigen om het vaccin te nemen. “We zoeken wel naar de influencers, omdat die super belangrijk zijn voor hun achterban. Soms moet je een klein stapje opzij maken om anderen te motiveren”, zei Draaibaar. Er zou volgens haar ook gekeken kunnen worden naar politici die invloed hebben. “Er is maar één doel en dat is in Suriname zoveel mogelijk mensen gevaccineerd krijgen en we gaan alles inzetten daarvoor. Als influencers benaderd moeten worden, dan moeten we dat doen, aan welke kant ze ook staan. Het zou dom zijn om geen gebruik te maken daarvan”, stelde Draaibaar. Zij haalde aan dat de campagne is opgedeeld in fasen en dat er nu gefocust wordt op de groep mensen die het vaccin echt wil. Bepaalde influencers zoals bekende muziekartiesten, zullen volgens haar in deze fase de doelgroep niet over de streep kunnen trekken. In elke doelgroep wordt er gezocht naar bekende mensen die de doelgroep zouden kunnen overhalen. “Influencers worden gebruikt op het moment dat dat nodig is”, zei Draaibaar. Desondanks is Maureen Wijngaarde-van Dijk, onderdirecteur van de Medische Zending, van mening dat alle influencers in deze fase een bijdrage kunnen leveren door bijvoorbeeld liederen te zingen over waar er gevaccineerd kan worden en wat mensen moeten doen voordat ze zich laten vaccineren.