‘Te mooi om waar te zijn, duidelijkheid vereist’

De overheid heeft onlangs een overeenkomst getekend met het Deense energiebedrijf Hybrid Power System Group (HPSG). Het bedrijf zal de bouw van een Hydrogen Power Plant (waterstofcentrale) in ons land, financieren en coördineren. In de samenleving is er bezorgdheid over deze overeenkomst ontstaan, omdat er bijna geen informatie over het bedrijf op internet te vinden is. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, zijn er drie fases die niet over het hoofd gezien mogen worden, indien buitenslandse investeerders in ons land willen investeren: de intake fase, voorstel aan ministers en juridische aspecten. De politicus Carl Breeveld, zeg desgevraagd, dat vooral het laatstgenoemde niet vergeten mag worden. Volgens Breeveld, is het altijd raadzaam om na te gaan, welke positieve achtergronden een bedrijf heeft, alvorens er een overeenkomst getekend wordt. Ook DA’91-voorzitter Angelic del Castilho, zegt tegenover de krant, dat er meer transparantie over het bedrijf en het nog uit voeren project verschaft moet worden.

Breeveld: “Dit is te mooi om waar te zijn, het lijkt wel een sprookje. Het is belangrijk, dat er door de regering klaarheid wordt gebracht in deze niet transparante overeenkomst. Er moet breedvoerig worden nagegaan, wat de status van het bedrijf is.” Volgens Breeveld, kan Suriname het zich niet permitteren, om zijn positie bij het National Risk Assesment (NRA) te verslechteren. “We hebben reeds een vervelende positie bij het NRA-rapport en met zulke bedrijven waarvan er bijna niets te vinden is in zee gaan kan, het best vervelend zijn. De BuZa-minister kan een mondvol hebben over juridische aspecten, maar ziet die zelf over het hoofd.”

Breeveld roept de regering op om meer informatie te verschaffen over de overkomst en wat de achtergrond van het bedrijf is. Volgens Breeveld moet Suriname zich niet wederom door mysterieuze handelingen van een regering, in een avontuur storten. “Indien er geruchten rondom deze overeenkomst zijn, moeten die door de regering ontkracht worden. Duidelijkheid is hier vereist, daarom heeft deze regering openbaarheid van bestuur beloofd”, aldus Breeveld.

Volgens Del Castilho moet de regering het niet opvatten, alsof de samenleving alle initiatieven van de regering aan het afwijzen is, echter baart de manier van communicatie van overheidswege, haar zorgen. Del Castilho zegt, dat de regering uit enthousiasme te vaak haastige besluiten neemt die soms averechts werken. “We keuren niet alles af, maar gezien de informatie nieuw is, rijzen tal van vragen. Deze vragen zou de overheid kunnen voorkomen, als elk nieuw besluit juist gepresenteerd wordt aan de samenleving.” Del Castilho stelt ook voor, dat de regering in het vervolg tot in de finesses onderhandelt, alvorens zij iets bekend maakt. “De regering heeft nu bijvoorbeeld nog niet bestudeerd als het nog uit te voeren project nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Wat als nu blijkt, dat de stoffen die vrij zullen komen, niet milieuvriendelijk zijn? De regering moet aan haar communicatie skills werken. Dit wordt te vaak over het hoofd gezien.” Tot slot voegt Del Castilho eraan toe, dat bepaalde regelingen uit het project wel op ‘’gouden bergen’’ lijken.

door Orsilia Dinge