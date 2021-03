Boten Boven-Suriname mogen nog niet varen

De Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), heeft gisteren haar actie opgeschort. Vanaf vandaag rijden de bussen en varen boothouders die hun diensten verlenen aan het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB), weer normaal. Dit meldde de ondervoorzitter Iwan Woon, aan Suriname Herald. De OBS was in actie, omdat zij haar achterstallige gelden niet had ontvangen. Woon zei, dat er een principeakkoord is getekend met de directeur van het NVB, Fariyal Renfurm, in aanwezigheid van de mi-nister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Albert Jubithana. Afgesproken is, dat eind maart de betaling van februari en een voorschot van 60 procent in orde zullen worden gemaakt.

Minister Jubithana heeft eerst contact gemaakt met zijn ambtgenoot van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, om te controleren of het geld vrijgemaakt kan worden. De minister kreeg toen groen licht, zei Woon. De OBS-ondervoorzitter zei eerst een voorstel gedaan te hebben inhoudende zestig procent, maar de overheid daarmee niet wilde meegaan. Het nieuwe rekenmodel is in studie en zal samen met de OBS en de deskundigen worden uitgewerkt, om per 1 april weer om de tafel te gaan zitten, zodat er een finaal kan worden genomen. Woon zei verder, dat de leden eerst een voorschot zullen ontvangen. In de tussentijd zal er gewerkt worden aan de tariefsaanpassing.

Er zal deze week nog worden vergaderd over het vraagstuk van de bootslieden in Boven-Suriname, die nog steeds niet varen. Volgens Woon heeft de NVB-directeur hem nog geen reden opgegeven, waarom die bootslui niet mogen werken. Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie nu ruim een jaar geleden, hebben de booteigenaren van de NVB in Boven-Suriname, die varen vanuit Atjoni, niet gewerkt. Collega’s uit andere districten, waaronder Commewijne mogen wél werken onder officieel goedgekeurde protocollen.

TCT is momenteel druk doende met de bestaande problemen in het openbaar vervoer. Het Nationaal Vervoerbedrijf is hier ook onderdeel van. Te midden van deze oriëntatie en herstructurering, is het vraagstuk van de tariefsaanpassing binnen het NVB aan de orde gesteld. Ook dit traject is ingezet, waarbij het nieuwe tarievenstelsel voor bushouders, een fundamenteel aandachtspunt vormt. Na een gedegen onderzoek en in gemeen overleg met de OBS, zal de regering moeten komen tot aanvaardbare tarieven, die de overheid gelet op haar financieel budget kan dragen.