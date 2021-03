De 10.000ste persoon in Suriname is vandaag gevaccineerd. De heer Wilgo Tolud, is de 10.000ste persoon die tegen het coronavirus werd gevaccineerd tijdens de omvangrijke vaccinatiecampagne op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Dit wordt door het ministerie van Volksgezondheid als een zeer heugelijk feit gezien. Volgens Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin, heeft het bereiken van dit aantal, te maken met de inzet van heel veel mensen, die de afgelopen weken kosten noch moeite hebben gespaard, dit vaccinatieprogramma op te starten en uit te voeren. Tolud mocht uit handen van de bewindsman, een bloemstuk in ontvangst nemen, terwijl hij ook overladen werd met presentjes van de twee organiserende bedrijven. “Ik heb me laten informeren en ze zijn veilig. Ik heb overal informatie opgezocht: op het net, Suriname en ook van u”, zei hij tegen de bewindsman. In gesprek met de 10.000ste gevaccineerde, sprak de bewindsman van ‘’een heel goed signaal dat mensen komen vaccineren”. Hij zegt dat het ministerie alle mensen in Suriname wil beschermen tegen de schadelijke effecten van het COVID-19-virus. “Elke persoon is belangrijk”, aldus minister Ramadhin. Hij noemt het een prestatie van Suriname om binnen drie weken, de 10.000 vaccinaties gehaald te hebben. Het streven is om wekelijks dit aantal te halen. Met de continue bevoorrading wordt ernaar gestreefd veel meer vaccinaties uit te voeren. De vaccinatiecampagnes zullen op kleinere schaal ook naar de districten en het binnenland worden gebracht zodat er landelijke bescherming komt. Het ministerie heeft een prioriteitenlijst opgesteld, om zo de meest kwetsbare burgers in onze samenleving, zo snel mogelijk te immuniseren. De bevolking wordt dus in deze volgorde gevaccineerd. Zodra de volgende groep aan de beurt is, wordt dit via de verschillende mediakanalen bekendgemaakt. Aan de rest van de samenleving wordt gevraagd, de berichtgeving te blijven volgen en nog even geduld te hebben. Iedereen die gevaccineerd wil worden, komt aan de beurt. Het ministerie is heel tevreden over het vaccinatieproces tot nu toe. Het vaart voor, wat het gebruik van het AstraZeneca-vaccin betreft, volledig op de aanbevelingen van gezaghebbende onderzoeks- en gezondheidsinstituten als de World Health Organization (WHO) en de European Medicines Agency (EMA). Daarnaast wordt het ministerie geadviseerd door de Technische Advies Commissie (TAC).