Al geruime tijd klagen patiënten dat verschillende apotheken niet voorzien zijn van een groot aantal medicijnen. Van een simpele paracetamol tot multivitaminen krijgt de cliënt te horen, dat hij of zij met een vervolgrecept naar een andere apotheek moet gaan. Hierdoor loopt men apotheken af, niet wetende dat er gewoon een schaarste is aan een behoorlijk aantal medicijnen. Het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS), is de instantie die moet voorzien in deze behoefte en vervolgens moet het apothekers de nodige geneesmiddelen aanbieden. Helaas is ook het BGVS afhankelijk van financiën van de staat en als die niet beschikt over voldoende geld (valuta), dan zal dat resulteren in schaarste, omdat de medicijnen gewoon niet op tijd besteld worden. De Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA) had een jaar geleden al alarm geslagen, omdat zij spoedig een ernstig tekort aan essentiële geneesmiddelen zag aankomen in Suriname. De apotheken merkten toen al, dat zij onvoldoende geneesmiddelen en medische hulpmiddelen konden bestellen bij de diverse importeurs, waarvan het BGVS de grootste toeleverancier is. Geneesmiddelen zijn voor de mens en dus ook voor onze bevolking, onontbeerlijk voor de behandeling van aandoeningen. Deze tekorten aan essentiële geneesmiddelen zijn ontstaan naast de covid-situatie en vormen momenteel een groot probleem voor de volksgezondheid in Suriname, vernemen wij uit kringen van apothekers. De redactie van De West, heeft de hand weten te leggen op een lijst met ruim 29 medicamenten die al weken niet op voorraad zijn bij het BGVS. De lijst is als volgt:

Cimetidine 400mg tabl Ascorbinezuur 50mg tabl Imipramine 10 en 25mg tabl Paracetamol 240mg zetpil Temazepam 10mg tabl Multivitamine tabl Tetracycline oogzalf Propranolol 40mg tabl Benzoylperoxide 5% gel Diazepam 5 en 10mg tabl Furosemide 40mg tabl Simvastatine 40mg tabl Resonium poeder Paracetamol coffeine 550 tabl Bisacodyl 5mg tabl Medroxyprogesteron amp Lidoacine 20mg/ml amp Fenytoine 100mg tabl Azathioprine 50mg tabl Citalopram 20mg tabl Colchicine 0,5mg tabl Diclofenac 100mg zetpil Antagel susp Biperideen 2mg tabl Allopurinol 100mg tabl Beclomethason neus-spray Levothyroxine 100 en 25 mcg Diclofenac 50mg tabl Natriumvalproaat 300mg tabl