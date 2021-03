Total en Apache zullen naar verwachting, later dit jaar hun Finale Investeringsbeslissing (FID) nemen om olievelden te ontwikkelen in Blok 58 voor de kust van Suriname. De twee maatschappijen kondigden hun eerste ontdekking aan in Maka Central-1 in januari 2020 en hebben sindsdien andere ontdekkingen gedaan in het blok bij Sapakara West-1, Kwaskwasi-1 en Keskesi East-1.

Apache zei vorige week dat de boorwerkzaamheden zijn gestaakt bij de Keskesi East-1-put. Apache trof in januari olie in de diepten van het Boven-Krijt, als gevolg van aanzienlijke druk. De boorcampagne was op zoek naar extra afzettingen van ruwe olie in de diepere delen van Neocomia. “Naarmate het boren vorderde, ondervond de put aanzienlijke drukstijgingen die volgens APA en Total uiteindelijk de mogelijkheden van het boorgatontwerp en de drukregelingsapparatuur zouden kunnen overtreffen”, aldus Apache in een verklaring.

“Hierdoor besloten de partners om booroperaties in Keskesi af te ronden, voordat de neocomische doelen werden bereikt.”

Scott Hanold, analist van RBC Capital Markets, wordt in een rapport van S&P Global Platts geciteerd en zegt dat hoewel de aankondiging geen goed nieuws is voor de verkenning van Suriname, het ook niet als ontmoedigend moet worden beschouwd. ‘’Het meest waarschijnlijke scenario is dat Total en Apache, eind dit jaar een definitief investeringsbesluit aankondigen, om de productie in ondiepere diepten van Suriname te richten. Ik denk dat er nog steeds potentieel is. Ik denk niet dat je dit nodig hebt om het (Neocomian) spel te maken. Ik denk dat het additief is’’, zei Hanold. “Je hoeft alleen maar een beetje glazuur van de taart aan de bovenkant te krijgen.”

Total bevestigde onlangs dat er plannen aan de gang zijn om al in 2025, ongeveer vijf jaar na de ontdekking van Maka Central-1, olievelden in blok 58 te gaan ontwikkelen. Als dit lukt, zou dit de op een na snelste ontwikkeling zijn in het Guyana-Surinaamse bekken sinds de Amerikaanse oliemaatschappij ExxonMobil in december 2019 de eerste olie trof op het Liza-veld in Guyana, iets minder dan vijf jaar na de eerste ontdekking in 2015.

Analisten van adviesgroep Wood Mackenzie, hebben gezegd dat de ontdekkingen van Maka Central-1 en Sapakara West-1, waarschijnlijk zullen worden ontwikkeld met behulp van een drijvend olieproductiecomplex met hoge capaciteit. “We verwachten de productie van deze volumes met een FPSO van 150.000 b/d. Vanwege het gebrek aan duidelijkheid over de opties voor de commercialisering van gas, gaan we ervan uit dat de ontwikkeling van het gas- en condensaatinterval niet haalbaar is ”, zei WoodMac.

Blok 58 omvat 1,4 miljoen hectare en biedt een aanzienlijk potentieel dat verder gaat dan de ontdekkingen die tot nu toe zijn gedaan. Apache en Total hebben meer dan vijftig potentiële klanten geïdentificeerd. De Amerikaanse multinationale investeringsbank en financiële dienstverlener Morgan Stanley, zegt dat de modellering van Block 58 aantoont, dat het een potentiële bron van 6,5 miljard vaten olie-equivalent bevat.

(Bron : Oilnow.gy)