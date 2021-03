De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed, zou onlangs de opdracht hebben gegeven alle telefoonlijnen van zijn ministerie af te sluiten. Volgens de minister kampt het ministerie met een schuld van SRD 700 miljoen. “Het is een harde beslissing, maar ik kan geen rekeningen van miljoenen meer toestaan in deze tijd. Vanaf de minister tot de laatste laag zal worden afgesloten”, zei Nurmohamed tegenover een lokaal medium.

De minister gaf aan bezig te zijn met een aantal harde maatregelen om het ministerie operationeel te houden. “We weten allemaal hoeveel de burgerij te klagen heeft over dit ministerie, dus moeten we zaken anders doen.” Volgens Nurmohamed is het afsluiten van de telefoonlijnen slechts een van de maatregelen. “Het beleid houdt verder in dat wij gebouwen zullen inkrimpen, personeelsbestand zullen inkrimpen en taken inkrimpen. We moeten naar dat stukje hervorming en deze maatregelen gelden voor alle districten”, stelde de bewindsman.

Er zullen niet à la dol ontslagen vallen, maar volgens de minister, zal er wel gekeken worden naar de efficiëntie van het personeel. “Dit geldt ook voor het kader. Indien ik merk dat ik te veel heb, gaan we plaats moeten maken.” Nurmohamed zei er alles aan te doen om zijn ministerie ‘’gezond en leefbaar’’ te maken voor de OW’ers die er nog werken.