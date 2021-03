‘Voldoende gestimuleerd in zijn sportbehoefte’

Onlangs is in de samenleving kritiek losgebarsten over de huidige situatie van de atleet Miguel van Assen. Van Essen zei in een video op sociale media, dat hij totaal geen steun krijgt vanuit de overheid en het bedrijfsleven. De directeur van Sportzaken tevens meervoudig nationaal zwemkampioen Gordon Touw Ngie Tjouw, zegt tegenover de krant, dat Van Assen wel de nodige stimulans heeft gekregen om in zijn sportbehoefte te voorzien. Volgens Touw Ngie Tjouw, is er alles naar het vermogen van de regering gedaan, om de nodige steun aan Van Assen te bieden. “Hij heeft groot alarm geslagen, maar vals”, aldus Touw Ngie Tjouw.

“Ik heb Van Assen niet gebeld als directeur van Sportzaken, maar als sportman om daar voor hem te zijn. Het is een ongeschreven regel, dat sportmannen altijd daar zijn voor elkaar”, zegt Touw Ngie Tjouw. Volgens de sportdirecteur, is het geen verplichting dat de overheid of sportbonden, topsporters tegemoet komen. Touw Ngie Tjouw, zegt dat Suriname niet op basis van welvaart en welzijn kan aangeven, dat het de sportatleten even goed gaat behandelen als de ontwikkelde landen hun topatleten behandelen. “Ze zijn niet in dienst genomen door sportbonden of de overheid om Suriname uit te dragen. Het is op basis van hun talent.

Daarom heb ik aangegeven, dat het niet om het individu gaat, maar om de eer van de natie Suriname en de waardering aan degene die in de gelegenheid is gesteld om het land uit te dragen”, zegt Touw Ngie Tjouw.

Volgens Touw Ngie Tjouw probeert Van Assen, een verband te leggen met topatleten uit de eerste wereld, de ontwikkelde landen. Om escalatie te voorkomen, heeft de afdeling Sportzaken volgens Touw Ngie Tjouw, haar best gedaan Van Assen tegemoet te komen. “De overheid is dienstverlenend met de beschikbare mogelijkheden en middelen”, aldus Touw Ngie Tjouw.

Sportbeleid

Touw Ngie Tjouw verklaart, dat er momenteel aan een sportbeleid wordt gewerkt. “Gericht Nationaal Beleid, moet het nieuwe topsportbeleid gaan heten. Hierin komt voor, het gedecentraliseerd sportbeleid per district. Ook zal er een start gemaakt worden met het Instituut Nationale Selectie, waarbij we het managementteam gaan presenteren, dat zich over deze topsporters zal bekommeren”, zegt Touw Ngie Tjouw.

Politiek gemotiveerd

Volgens Touw Ngie Tjouw ziet het ernaar uit dat Van Assen politiek gemotiveerd was, om zijn emotionele uitlatingen in de media te publiceren. “Hij is mogelijk misleid. Indien dit het geval is, dan betreuren we dat ten zeerste. We vragen van hieruit dat de politiek zich niet met de sport bemoeit. Politiek moet zich ver houden van sport, want je speelt dan met mensen hun carrière en voorbeeldfiguren van de toekomstige generatie”, aldus Touw Ngie Tjouw.