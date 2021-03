Maandenlang thuisonderwijs volgen vanwege corona, was voor leerkrachten, interne begeleiders, maar ook voor de ouders en kinderen, een zware opgave. Kinderen uit gezinnen met minder goed opgeleide ouders, hebben de meeste achterstand in hun ontwikkeling op school opgelopen. Minder goed geschoolde ouders kunnen hun kind vaak minder goed ondersteunen, omdat zij minder te bieden hebben in vergelijking met hoogopgeleide ouders die zich veel meer kunnen permitteren. Veel ouders doen hun best, maar de combinatie gezin en werk valt velen, vooral in deze coronatijd, zwaar. Ofschoon de scholen weer open zijn, duurt het nog enige tijd alvorens de achterstanden voor de leerlingen weggewerkt zijn. De mogelijkheden om achterstanden in te lopen, staat onder druk. Het kan ook tot gevolg hebben dat een kind niet geconcentreerd kan werken. Met deze pandemie en de achterstanden op school, de gezinssituatie en de achtergrond van de ouders, zou de overheid de studenten de mogelijkheid moeten bieden voor een kosteloze studie. Vrijwel elke student heeft het afgelopen jaar de nadelige gevolgen van de coronacrisis ervaren. Veel ouders en studenten zijn hun inkomstenbron vanwege de pandemie verloren. Ouders en studenten maken zich nu zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en ook op veel andere vlakken kan het uitlopen op nog een verloren jaar. In de laatste fase van hun studie lopen studenten vaak stage, of doen ze andere praktijkopdrachten. Door de coronamaatregelen was dit ook niet altijd mogelijk en ten gevolge daarvan, hebben de meeste studenten te maken met studievertraging, die bepaalde studenten ook niet meer in kunnen halen. Vaak heeft dit financiële gevolgen: hun beurs loopt af, ze moeten hun lesgeld of collegegeld over een langere periode doorbetalen en ze beginnen later met werken. Daarom is het een goed idee, als de overheid studenten tegemoet komt, zodat ze door kunnen studeren, zonder dat ze daarvoor meer moeten betalen. We laten deze generatie jongeren toch niet mislukken, omdat ze toevallig hard werd getroffen door een COVID-19-pandemie? Voor studenten is het een verloren jaar en ze hopen dat zij gewoon zonder verdere onderbreking hun studie kunnen afmaken.

Zonder een goede opleiding kan niemand succes behalen, de praktijk bewijst ons dat dagelijks. Anno 2021 zal het jaar moeten worden, waaruit moet blijken, dat kinderen niet langer de prijs van deze pandemie betalen. De overheid zal daarom alles in het werk moeten stellen, om te voorkomen dat kinderen permanent wegblijven van school.