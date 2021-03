Het gebouw van het Dagblad De West aan de Mr. Dr. J.C. Mirandastraat br.no.6, werd ook door Gillmore Hoefdraad verkocht aan de Centrale Bank. Keerpunt kwam hierachter, toen wij het proces-verbaal onder ogen kregen van Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De CBvS heeft in 2019 onder leiding van ex-governor Robert van Trikt, zeventien overheidspanden gekocht van de Staat Suriname. Hiervoor heeft de moederbank een enorm bedrag van euro 105 miljoen betaald. De verkoop van de zeventien overheidsgebouwen werd gearrangeerd door Gillmore Hoefdraad, de toenmalige minister van Financiën en de details van deze ‘overeenkomst’, staan uitgebreid vermeld in een lijvig document, dat werd opgesteld door het Openbaar Ministerie. Het schrijven waarin de panden worden opgesomd, is onderverdeeld in twee brieven en daarin wordt aangegeven door Hoefdraad, dat deze panden een geschatte marktwaarde hebben van euro 60 miljoen en euro 45 miljoen (in totaal euro 105 miljoen), maar uit nader onderzoek is gebleken, dat deze panden nimmer zijn getaxeerd. Bepaalde overheidsgebouwen staan op de Unesco Werelderfgoed-lijst. Wij vernamen ook, dat de ‘overheidsgebouwen’ overgefactureerd waren door Hoefdraad. Verder is ook uit dit onderzoek gebleken, dat deze panden genoemd in de tweede brief (euro 60 miljoen) niet in eigendom aan de staat toebehoren, maar op naam van stichtingen en naamloze vennootschappen staan. Het pand van De West werd ‘verkocht’ aan de moederbank zonder dat wij enige notie hadden van deze transactie en kunnen ons niet voorstellen, dat men tijdens de transactie, ook niet eens heeft gecontroleerd waar de panden precies staan en of de nummers klopten die zijn aangegeven. Wij denken dat de ex-minister het pand op de hoek (oud KKF-gebouw) wilde verkopen en niet het pand van het Dagblad De West.