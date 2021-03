De strafzaak in het Tweede Kanton tegen ex-governor Robert van Trikt en Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs rond de vermeende malversaties die zijn gepleegd bij de verkoop van ‘overheidspanden’ aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS), werd afgelopen dinsdag voortgezet.

Rechter Maytrie Kuldipsingh hield Hausil voor dat de laptop die Hausil in bruikleen had van de Bank voor werkzaamheden, zou zijn beschadigd. Hausil verklaarde, dat nadat zij werd aangehouden door de politie, zij haar werklaptop, mappen en telefoon heeft afgestaan aan haar advocaat

De rechter zei dat er een onderzoek is gepleegd naar de laptop die in het bezit was van Hausil en volgens de verklaring van een medewerker van de ICT-afdeling van de Centrale Bank, was er schade aan de buitenkant van de laptop. Volgens de ICT-medewerker, heeft iemand zonder technische kennis geprobeerd om schade aan te richten aan de harde schijf. De medewerker stelde dat de schroeven van de laptop zijn losgemaakt en dat de laptop opzettelijk beschadigd is, mogelijk met het doel de laptop onklaar te maken. Hausil verklaarde de laptop te hebben afgestaan op de dag dat zij in verzekering is gesteld. Zij zegt niet te weten hoe de schade is ontstaan.