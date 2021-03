“Op het laatste moment een regeling maken en splinternieuwe auto’s kopen? Dat is het besluit van de afgelopen regering geweest. Is dat rechtvaardig? Is het goed bestuur?”, aldus de minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed. De vraag hoeveel auto’s één persoon mag kopen, is volgens Nurmohamed, niet geregeld in het staatsbesluit. Een aanvraag tot het overkopen van een voertuig, zal volgens hem niet meer persoonlijk afgehandeld worden, maar voortaan in het openbaar geschieden. De minister verklaarde, dat er echter een regeling is, die al tientallen jaren bestaat en die is, dat ambtenaren dienstvoertuigen mogen kopen, die afgeschreven zijn. Dit zei de minister in het kader van het onderzoek naar de verkoop van de 150 dienstvoertuigen die in de periode van januari t/m juli vorig jaar heeft plaatsgevonden. Het ministerie van Openbare Werken onder leiding van minister Riad Nurmohamed, is sinds die periode drukdoende om te onderzoeken of deze transacties rechtmatig zijn, gezien de bedragen niet kloppen met de eigenlijke waarde van de voertuigen. Keerpunt juicht dit besluit van de minister toe, want van deze regeling werd altijd al veelvuldig misbruik gemaakt. De redactie van De West heeft vorige de hand weten te leggen op de lijst met voertuigen die nader worden onderzocht door het ministerie van Openbare Werken. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen, dat deze lijst authentiek is. Op de lijst staan niet alleen klinkende namen, maar er staan ook mensen op die ‘diensten’ hebben bewezen aan de regering Bouterse. De lijst bevat de namen van lijfwachten, medewerkers van het kabinet en beleidsadviseurs. Bovenaan de lijst prijkt de naam van gewezen vicepresident Ashwin Adhin, gevolgd door ex-minister Ramon Abrahams en de voormalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Ook de voormalig president Desi Bouterse, zijn echtgenote Ingrid Bouterse – Waldring en zijn dochter Peggy Bouterse, hebben voor een spotprijs, voertuigen gekocht.

Op de lijst met verkochte overheidsvoertuigen is ook duidelijk te zien dat ministers van de toenmalige regering, gebruik hebben gemaakt van het presidentieel waardoor zij hun eigen dienstvoertuig voor een gereduceerd tarief mochten overnemen. In de missive van 10 juni 2020 had ex-vicepresident Ashwin Adhin beslist, dat de aanschaf van voertuigen anders zou geschieden dan voorheen. In deze missive stelde Adhin, dat gezien het feit dat ministers van het kabinet Bouterse niet eerder dan in het jaar 2019 in de gelegenheid waren gesteld om dienstvoertuigen aan te schaffen, de duur van de afschrijving van de voertuigen zeer miniem zou uitvallen. Hiermee bedoelde de ex-vicepresident, dat de overname van de voertuigen zou worden vastgesteld naar rato van 10 procent van de taxatiewaarde. Vervolgens werd in de missive ook opgenomen, dat de vicepresident en de president eveneens deel zouden uitmaken van deze regeling en wel voor zeker twee voertuigen. De lijst met ongeveer 150 overheidsvoertuigen, toont duidelijk aan dat in dezen, de Staat Suriname zwaar benadeeld is.