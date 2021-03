Tijdens de strafzitting van de gewezen minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is gisteren naar voren gekomen, dat er fouten zijn gemaakt bij de strafrechtelijke vervolging van Hoefdraad. Dit concludeerde de advocaat van Hoefdraad, Irene Lalji. Volgens haar is de procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, voorbarig geweest met de vervolging, waardoor er grote fouten gemaakt. Lalji verklaarde, dat de PG niet voldoende bewijsmateriaal tegen Hoefdraad heeft geproduceerd. Het bewijs dat de PG bij de vorige zitting presenteerde, is volgens haar meer gebaseerd op meningen en verklaringen van anderen die als getuige gehoord zijn. “Enig deskundig en politioneel onderzoek was er dus niet”, zei Lalji.

“Als we naar de dagvaarding terugkoppelen, dan weet u dat er in de dagvaarding zes ten laste gelegde punten zijn. Een daarvan is de mogelijke deelname van Hoefdraad aan een criminele organisatie. Je verwijt Hoefdraad aan een criminele organisatie te hebben deelgenomen met Van Trikt, maar als je de dagvaarding van Van Trikt bekijkt, dan is de criminele organisatie daar niet ten laste gelegd”, aldus Lalji.

Volgens Murvin Dubois, raadsman van Hoefdraad, zijn er in afwachting van een reactie van de PG op het pleidooi, geen verwachtingen bij de verdediging van Hoefdraad. “Aan de hand van de reactie van de PG gaan we weer duiken en kijken hoe we uit het duikmateriaal komen”, zei Dubois.