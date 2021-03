Dodental staat op 176

Nog een covid-patiënt is gisteren overleden in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Het aantal doden in Suriname is hiermee gestegen naar 176. Van de 155 swabs die afgenomen werden in het afgelopen etmaal, werden 7 personen positief bevonden. 148 testen waren negatief. Vijf mensen die geïnfecteerd zijn, wonen in Paramaribo, 1 persoon komt uit Wanica, terwijl het adres van de 7e, onbekend is. Zeven personen werden genezen verklaard. Vier van hen waren opgenomen in het Regionaal Ziekenhuis Wanica en 3 bevonden zich in isolatie. Op de Intensive Care Units van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ‘s Lands Hospitaal, liggen nog 4 patiënten.

In de ziekenhuizen zijn 7 patiënten opgenomen. In isolatie zijn 16 personen die geen noemenswaardige verschijnselen hebben. Intussen hebben 2.283 personen de eerste dosis AstraZeneca vaccin ontvangen.

De nieuwe COVID-19 maatregelen worden vandaag bekendgemaakt door het ministerie van Volksgezondheid. De West verneemt, dat de regering wat meer versoepeling van de maatregelen zal afkondigen, gezien het feit dat de besmettingen steeds minder worden. Het percentage positieven is nu ruim onder de 10% die de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) als norm hanteert. In vergelijking met het algemeen beeld in Zuid-Amerika en de rest van de wereld, doet Suriname het niet slecht voor wat betreft de situatie van COVID-19. Met een verantwoordelijk gedrag kan het aantal nieuwe gevallen per dag onder tien blijven.

Hiermede kan voorzichtig gesteld worden, dat de verhitting aan het stabiliseren is. Dit betekent echter nog niet, dat de afkoeling is ingezet. Vanwege een ‘community-spreading’, kan er nog van alles gebeuren.

Inmiddels zijn er wereldwijd reeds 335 miljoen vaccins-doses toegediend. 75,1 miljoen personen zijn tot nog toe volledig gevaccineerd. 0,96% van de wereldbevolking is volledig gevaccineerd.