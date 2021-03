“Op het moment dat hij een emotionele uitbarsting kreeg en aangaf dat hij reeds zeven jaar de schoolbanken heeft gelaten, vroeg ik mij gelijk af, wie hem dat had geadviseerd. Wie in Suriname leeft van voetbal?”, zei VHP-parlementariër Ronny Aloema, gisteren tijdens een sportconferentie. Aloema sprak op de conferentie met atleet Miguel van Assen, die zich afgelopen woensdag zeer emotioneel uitte in een video-opname. Van Assen zei dat hoewel hij Suriname negen keer op de kaart heeft gezet, geen enkele steun krijgt vanuit de regering. Om te kunnen overleven, heeft hij reeds vier van zijn medailles verpand.

Volgens Aloema was stoppen met school helemaal geen goed besluit, omdat sport in Suriname nog geen fulltime job is. “Als sporter heb ik het ervaren en ik kan ervan meepraten. Het was bij elke wedstrijd bidden dat niets jou overkwam, want de volgende dag moest je normaal aan het werk verschijnen”, zei Aloema. Hij deed een beroep op de regering om 1×24 uur een arts ter beschikking te stellen voor Van Assen, omdat die heeft aangegeven ook hartpatiënt te zijn. “Suriname op de kaart zetten is belangrijk, maar je gezondheid is belangrijker”, aldus Aloema.

Regeringsadviseur Alven Roosvelt, gaf een uiteenzetting van de problemen van Van Assen. Volgens Roosvelt zijn er vanaf 16 oktober gespreken gevoerd met Van Assen. “Het begon met het probleem dat hij de huishuur van euro 350 die door de vorige regering zou zijn geregeld, niet meer kon betalen. De regering heeft voor die maand meteen ingegrepen, echter kon de huurder ons geen documenten overleggen over de vorige betalingen en andere zaken’’, zei Roosvelt. Hij zegt dat Van Assen geadviseerd is om te verhuizen naar een goedkopere woning. ‘’Maar Van Assen kwam met het voorstel over een bouwkavel, waarbij hij middels een hypotheek aan de hand van zijn salaris, kon overgaan tot de bouw”, aldus Roosvelt.

Van Assen was volgens Roosvelt een systeem gewend, waarbij hij het ministerie van Sport- en Jeugdzaken kon binnenlopen, zijn problemen kon aankaarten en contacten in ontvangst kon nemen. “Deze regering kan die cultuur niet voortzetten, omdat wij geen bedelcultuur stimuleren. Wij gaan voor structurele oplossingen”, aldus Roosvelt. Hij zei dat de stukken van Van Assen reeds zijn goedgekeurd en dat hij benoemd is tot beleidsadviseur van de regering op het gebied van sport. Roosvelt zei dat Van Assen hierdoor beter verdienen, zodat hij zelf in zijn onderhoud kan voorzien.