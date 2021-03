President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren met een druk op de knop, de website laatjevaccineren.sr online geplaatst. Hiermee is ons land officieel gestart met het geven van voorlichting over de COVID-19-vaccinatie. Op de website is er informatie te vinden over het covid-vaccin, het aantal mensen dat gevaccineerd is en hoeveel mensen zich geregistreerd hebben voor een vaccinatie. Burgers kunnen via de website ook vragen stellen over COVID-19 en het vaccin. De COVID-19-informatievaccinatiecampagne wordt uitgevoerd door The Back Lot en heeft tot doel de samenleving te informeren over het covid-vaccin. Veel mensen twijfelen aan de veiligheid van het vaccin. Voorlichting kan de angst voor het vaccin wegnemen, zodat meer mensen zich zullen laten vaccineren.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, zei dat vaccinatie nu de belangrijkste tool is in de strijd tegen COVID-19. “Laat je vaccineren om gewoon met vrienden je verjaardag te kunnen vieren, je ouders of grootouders zonder angst te bezoeken en een brasa te geven, lekker buiten de stad te gaan of te geniete van soela’s, om toch wat te vieren op het Onafhankelijkheids-plein of in de binnenstad van Paramaribo op Owru Yari uit je dak te gaan”, zei Ramadhin. Hij gaf aan dat er licht aan het einde van de tunnel is, maar dat we door ons te laten vaccineren, samen kunnen bepalen hoe lang de tunnel is. Hij benadrukte dat na de vaccinatie, mensen zich toch nog aan de MoHanA-regels moeten houden.

“Het vaccin voorkomt dat we ernstig ziek worden en kan levens redden. Het is ook van belang om de economie van ons land terug te brengen, zodat we een gezonde samenleving hebben.” Naast de ziekenhuizen is de regering van plan om ook enkele RGD-poliklinieken, het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) en de Medische Zending, zodanig uit te rusten dat ook daar vaccinaties gezet kunnen worden. De minister zal ook naar het binnenland gaan om de bewoners daar te informeren over het vaccin. Tijdens de campagne zal er ook voor gezorgd worden dat het vaccin naar elke Surinamer gaat. “Ik heb mij laten vaccineren, omdat mi wan libi langa, dus doet u het alstublieft ook”, zei de minister. Hennah Draaibaar van The Back Lot, deelde gisteren mee, dat zij zich vandaag zal laten vaccineren op haar 61e jaardag. “We moeten ervoor zorgen dat Suriname beseft dat vaccineren essentieel is en erop vertrouwen dat als we de vaccinatie toegediend krijgen, we oké zijn. We moeten ge-bruik maken van de kennis in deze samenleving en voorkomen dat we buitenlanders geloven, maar dat het bericht van deskundigen in ons land niet overkomt”, stelde Draaibaar. De president zei eveneens vertrouwen te hebben in de vaccins. “Landen die een voorsprong hebben op het vaccinatieprogramma, laten wel zien dat in de ziekenhuizen er minder mensen opgenomen worden, dus het werkt”, zei de president, eraan toevoegend, dat hij zich ook zal laten vaccineren. Volgens de president is er genoeg wetenschappelijke informatie over de vaccins. Ook zei hij dat de vaccins niet uit de lucht zijn komen vallen. ‘’De regering heeft besloten dat alleen vaccins die goedgekeurd zijn door de WHO, geaccepteerd zullen worden om aan het volk te geven, omdat wij vertrouwen hebben in de wetenschap, vertrouwen in wetenschappelijke instituten.” Santokhi zei dat hij ‘’ready’’ is om gevaccineerd te worden, maar dat hij het advies van de deskundigen afwacht. Zij hebben de president aangeraden nog even te wachten, aangezien hij op een natuurlijke wijze was hersteld van COVID-19.

“Ik wacht nog steeds, maar is het de beurt van het volk. De vooroordelen zijn er daarom heb ik de firstlady gestuurd om te gaan en tel laten zien dat er niets gebeur. Stel je voor dat niemand van de leiding van het land zich laat vaccineren en het volk alleen vraagt. Het gaat een verkeerd signaal zijn”, zei Santokhi. Volgens de president kan hij uit ervaring praten over COVID-19, daar hij ook geïnfecteerd was. Hij was langer dan vijf jaar bezig om gewicht te verliezen, maar na zijn ziekte ondanks zware gezonde maaltijden 4,5 kilo is afgevallen. Santokhi wil dat zoveel mensen bereikt worden om zich te laten vaccineren, omdat het heel jammer zou zijn als ons land met bestelde vaccins komen te zitten en die moeten geven aan buurlanden omdat ze de expiratiedatum naderen. “Op zich geen probleem, maar als het mogelijk is dat we onze Surinamers kunnen helpen. Laat dat gebeuren met alle mogelijke middelen”, aldus de president.

door Priscilla Kia