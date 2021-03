Eerste tranche boven 100.000 US-dollar

“Recentelijk hebben wij 50.000 COVID-19 vaccins gedoneerd gekregen, waarvan reeds 1300 vaccins toegediend zijn. Eind van deze maand en daarna de komende twee maanden zullen wij iets meer dan 25.000 doses AstraZeneca-vaccins per maand krijgen”, aldus de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul in het programma To the Point. Sukul verklaarde, dat de AstraZeneca-vaccins die Suriname binnenkort zal ontvangen, geproduceerd worden in Zuid-Korea. Sukul: “Wij hadden eerder een inleg gedaan bij de COVAX facility van 750.000 US-dollar. Daaruit heeft de COVAX facility voor de vaccins, geen geld opgenomen.” Voor de 79.200 doses vaccins die wij in de eerste helft van 2021 zullen krijgen via de COVAX facility, zal er wel geld op tafel gelegd moeten worden. De eerste tranche zal volgens Sukul, boven de 100.000 US dollar liggen.

Volgens Sukul is de 750.000 US dollar nog steeds in het fonds, zodat er voor meer capaciteitsuitbreiding, gezorgd kan worden. Vervolgens zei Sukul, dat er volgens de COVAX facility meer vaccins beschikbaar gemaakt kunnen worden voor lidlanden.

“Voordat er sprake was van een goedkeuring van het COVID-19 vaccin, heeft de overheid ui voorzorg een hele kleine bijdrage aan de COVAX facility gedaan, hopende dat de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en de COVAX facility wat uit de bus zou halen voor lidlanden.” Sukul stelde dat er voor de 79.200 doses vaccins, die wij binnenkort krijgen, de regering iets meer dan 400.000 US dollar zal moeten betalen. Sukul stelde, dat wanneer men gevaccineerd is, men zeker één tot twee weken nodig zal hebben, voordat de beschermende stoffen hun werk zullen doen. De kans zal volgens Sukul kleiner zijn, dat men ernstig ziek wordt of komt te overlijden door een covid infectie. “Hoelang men beschermd zal zijn, zal de tijd ons wel moeten leren. Echter hanteert Suriname de richtlijnen van WHO”, zei Sukul. Sukul vertelde, dat vaccinaties reeds aangetoond, ernstige ziekte en mortaliteit, te voorkomen. De mensen die volgens Sukul, eerder ziek worden en sterven, zijn de mensen met onderliggende aandoeningen. Sukul zei, dat de groepen van de bejaardentehuizen momenteel in kaart zijn gebracht. Sukul stelde, dat de meeste bejaardentehuizen ook al benaderd zijn, om hun populatie mee te delen, zodat zij geregistreerd kunnen worden. Vervolgens zal er gekeken worden, op welke manier, welke dag, en welk tijdstip, de ouderen gevaccineerd kunnen worden. Onderzoek heeft volgens Sukul echter nog niet uitgewezen, of de verspreiding van COVID-19 helemaal zal kunnen worden geminimaliseerd. Het heeft volgens Sukul wel bewezen, dat het vaccin sterfte en ernstige ziekte kan voorkomen. Sukul zei dat, ook al heeft men de twee COVID-19 vaccins gehad, als men uit het buitenland komt, men toch een negatief PCR-test bij de hand moeten tonen en nog steeds 7 dagen in quarantaine doorbrengen. “Dat is nog steeds van toepassing, indien de WHO in de toekomst een verandering daarin aanbrengen, zal die hier ook toegepast worden”, aldus Sukul.