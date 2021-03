Wereldwijd is het niet ongewoon dat virussen zich muteren en landen verwachten momenteel, dat de covid-varianten ook in hun regio kunnen aankomen. De komst van deze varianten onderstreept echter de absolute noodzaak voor ons allen om de voorzorgsmaatregelen te blijven eerbiedigen die we sinds het begin van de pandemie hebben gevolgd. Regeringsautoriteiten zullen alle varianten nauwlettend moeten blijven volgen. Onderzoekers wereldwijd hebben reeds aangegeven, dat vooral het Braziliaanse P.1 virus een variant van COVID-19, een groot gevaar vormt voor de wereld. Het land kende al diverse crises, alvorens de coronapandemie ruim een jaar geleden uitbrak. Maar voor het eerst staan nu in vrijwel alle regio’s van dat land tegelijk de seinen op rood. In het merendeel van de 26 deelstaten en het federale district Brasilia zijn de intensive-care afdelingen van de ziekenhuizen inmiddels vol of bijna vol. De sterfte- en besmettingscijfers groeien dagelijks. Afgelopen week overleden in het hele land meer dan 10.000 mensen aan de gevolgen van COVID-19, dat deed zich in die mate niet eerder voor. Per dag komen er dik 65.000 besmettingen bij. Voorlopig gaat het voor wat betreft COVID-19 en de variant P1.alleen maar slechter in Brazilië. De coronabestrijding in het land wordt echter bemoeilijkt, doordat de landelijke regering, in de persoon van president Jair Bolsonaro, de ernst van de pandemie al vanaf het begin bagatelliseert, en die maatregelen tegenwerkt. Afgelopen week tartte hij de gouverneur van een deelstaat nog die net een avondklok had afgekondigd, door juist daar een grote bijeenkomst van zijn aanhangers te organiseren.

Dit raakt dan ook de rest van de wereld, waarschuwde de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). “Als Brazilië het nu niet serieus aanpakt, zal het ook de buur- en andere landen beïnvloeden. Dit gaat niet alleen om Brazilië,” aldus WHO-directeur Tedros Ghebreyesus. Het totaal aantal besmettingsgevallen in Brazilië bedraagt momenteel 11,1 mln. 9,83 mln. Personen zijn tot nog toe genezen verklaard. 266.000 personen zijn inmiddels overleden aan het COVID-19 virus.