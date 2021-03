Het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) heeft weer een staking gepland. Suraj Sahadew Lall, voorzitter van de Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV) tevens lid van de Raad van Commissarissen bij het NVB, zegt in gesprek met Trishul Broadcasting Network, dat het staatsbedrijf nooit winst heeft gemaakt en dat er een grondig onderzoek moet komen naar de financiële administratie van het bedrijf. Sahadew Lall haalde aan, dat hij de stem is van de bushouders en dat hoewel hij geen voorstander is van stakingen, hij de bushouders begrijpt. ‘’Ze komen niet uit, terwijl de regering en de directie pas op zoek gaan naar oplossingen als ze staken’’, zegt hij.

Sahadew Lall zei dat hij heeft voorgesteld dat de regering de bushouders een compensatie geeft van SRD 3000-4000. De NVB heeft volgens hem een aanpassing van 25 procent gehad, maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost. “Het staatsbedrijf heeft nooit winst gemaakt. Het doel is dat een bedrijf winst maak. De huidige leiding is heel erg zwak. Het kan niet dat er een staking op komst is en de directie kan niets doen. Ze wachten op een staking en dan pas gaan ze een oplossing zoeken. Regeren is vooruitzien en binnen NVB is er ook heel wat gerommeld met financiën. Er zijn nog geen juiste cijfers beschikbaar als het gaat om het financieel gebeuren. Er moet een CLAD-onderzoek komen daaromtrent, zodat de financiële positie bepaald kan worden”, stelde Sahadew Lall.

“De samenleving wordt de dupe. Men weet niet hoe verder met het openbaar vervoer. De president gaat niet op de stoel van de minister of de directeur zitten, maar het is hoog nodig dat de president bij het openbaar vervoer gaat ingrijpen.

Er is weer een staking in voorbereiding en ik neem het ze niet kwalijk, want met huidige koersontwikkeling van SRD 16,30 en de straatkoers die hoger ligt, zitten de jongens met de handen in het haar. Ze komen niet uit”, stelde Sahadew Lall. Hij gaf aan dat hij de hele sector vertegenwoordigd en dat de vorige staking eigenlijk een blunder was vanuit NVB. Het noemt het geen gezonde uitstraling voor het bedrijf dat er stakingen plaatsvinden.

Sahadew-Lall haalde aan dat er ook veel gerommeld is met contracten. ‘’Mensen die contracten hebben, rijden niet en juist zij die geen contract hebben, rijden. Er is geen wetgeving ten aanzien van contracten.’’ Het moet volgens Sahadew Lall, eens duidelijk worden waar men naartoe wil gaan met NVB. “Er zijn ongeveer 170 gehuurde bussen, 1350 particuliere bussen en alles wordt geleid vanuit de Dienst Openbaar Vervoer. Schoolvervoer telt meer dan 400-500 contracten en dat wordt geleid vanuit het ministerie. Als men niet weet hoe het bedrijf winstgevend te maken, moet men het geheel gewoon via een directoraat laten leiden, dan bespaar je subsidiekosten. Jaarlijks is dat SRD 111 miljoen”, benadrukte Sahadew Lall. Hij haalde ook aan dat de huidige directeur die pas is benoemd, een salaris van 4500 USD krijgt, net als de vorige directeur. “Dat wurgcontract wat er was, gaat gewoon door, hoewel de regering zegt dat er bezoldigingsmaatregelen gaan komen. De samenleving ziet alles en weet het ook”, aldus Sahadew Lall.