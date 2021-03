Het afgelopen weekend gonsde het van de geruchten, met betrekking tot de voortvluchtige ex-minister van Financiën uit het kabinet Bouterse II, Gillmore Hoefdraad. De man zou volgens het eerste gerucht op Cuba zijn en daar al maanden geleden zijn neergestreken; een ander gerucht ging dat de man het leven heeft gelaten. Onze navorsingen van deze twee geruchten leverden niets op. Wat tot nog toe duidelijk is, is dat de man kort na de inauguratie de plaat poetste en kort daarna nog eventjes in Berbice, Guyana, vertoefde. Daarna werd er niets meer van dit heerschap en zijn bewaking van Centrale Bank veiligheidsambtenaren vernomen. Niet lang daarna, werd hij door De Nationale Assemblee op verzoek van de procureur-generaal, in staat van beschuldiging gesteld en wel in het kader van het tegen hem aangevangen strafrechtelijk onderzoek. Dat Hoefdraad er belang bij heeft niet door de Surinaamse justitie te worden opgespoord en vervolgd, blijkt wel uit het feit dat hij advocaten in de arm heeft genomen, om hem in de rechtszaal te verdedigen. Tegen hem heeft het Openbaar Ministerie inmiddels een strafeis gedeponeerd en deze zaak is nog niet uitgeprocedeerd. Voor velen is het wel duidelijk dat de strafpleiters van Hoefdraad, contact hebben met hun cliënt en weten in welk land en eventuele stad of dorp bij zich schuilhoudt, want hij heeft vrijwel zeker via bestaande moderne communicatiemethoden, contact met hen. Hoefdraad zijn advocaten zijn niet verplicht aan de opsporing of vervolging te vertellen, waar hun cliënt zich bevindt. Daar moet de Surinaamse justitie binnen haar bestaande mogelijkheden, achter zien te komen. Op zich zou dat mogelijk moeten zijn via het beschikbare inlichtingennetwerk en de afluistertechnieken. Maar we zijn nu ruim zes maanden verder en tot nog toe weet de opsporing zogenaamd niet, waar de man zich ophoudt. Eigenlijk een grote aanfluiting voor ons opsporingsnetwerk, waarbij het Korps Politie Suriname, KPS, de voornaamste schakel in vormt. Maar wil men Hoefdraad wel lokaliseren en de justitie van dat land vragen, de man uit te leveren? Wij hebben daar onze ernstige twijfels over, omdat er duidelijke aanwijzingen zijn, dat de inspanningen om een aanhouding en uitlevering van de verdachte Hoefdraad te bewerkstelligen zeer minimaal zijn en dat er zelfs sprake is van tegenwerking van paarse geaffilieerden binnen het KPS. Binnen kringen van de justitie die de zaak Hoefdraad op de voet volgen, is men nu wel zeker van mening dat er in deze zaak overduidelijk sprake is van obstructie en dat juist daarom er tot nog toe geen schot komt in de opsporing en eventuele uitlevering van deze verdachte, die het land op een zo zware manier heeft benadeeld. Het ministerie van Justitie en Politie heeft inmiddels een verzoek gedaan aan de Internationale Politie Organisatie, Interpol, om Hoefdraad namens de Surinaamse regering te signaleren en aan te houden. Hoe het verder gaat met dit verzoek, het antwoord en de eventuele bereidwilligheid van Interpol om Hoefdraad op te sporen en een aanhouding te realiseren, kan slechts de hoofdcommissaris van politie (korpschef) of de minister van Justitie en Politie zeggen, want Interpol onderhoudt contact met deze twee autoriteiten. Tot nog toe heeft noch minister Amoksi noch korpschef Prade, mededelingen gedaan over een eventuele nieuwe reactie van Interpol. Voor velen begint het daarom zo langzamerhand te dagen, dat de vooraanstaanden uit het vorige regiem Bouterse, er alles aan doen en zullen blijven doen, Hoefdraad buiten de handen van de Surinaamse justitie te houden, omdat de man precies weet, wie zich in de afgelopen 10 jaar ten koste van de algehele gemeenschap op schandalige wijze hebben verrijkt en het land de financiële vernieling in hebben geholpen. Naar onze informatie, zitten er ook binnen het KPS lieden, die in de periode van Hoefdraad op Financiën, ook behoorlijk hebben meegeprofiteerd en dus behoorlijk wat boter op de kop hebben. Zolang dit paarse schuim nog in het KPS zit en leidende posities inneemt, zal er van de opsporing, uitlevering, aanhouding en eventuele veroordeling, niet veel terecht komen. Als Hoefdraad straffeloos kan blijven, is het bewijs voor de zoveelste keer nadrukkelijk geleverd, dat politiek loont en kleine boeven worden opgehangen en grote omhangen met de hoogste staats onderscheidingen.